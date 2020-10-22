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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Petrov'un yarış hakemi seçilmesine şaşırmış

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Hamilton, Petrov'un yarış hakemi seçilmesine şaşırmış
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Alex Kalinauckas
Çeviren: Abdullah Çelik

Lewis Hamilton, geçtiğimiz günlerde tartışmalı sözler söyleyen eski Formula 1 pilotu Vitaly Petrov'un Portekiz GP yarış hakemi seçilmesine şaşırdığını söyledi.

F1 ve FIA bu sene ırkçılık karşıtı bir duruş sergilerken, Petrov geçtiğimiz günlerde katıldığı bir röportajda yarışlardan önce diz çökülmesini desteklemediğini söylemişti.

Championat.com'a konuşan Petrov, "Dürüst olmam gerekirse, diz çökme seremonisini anlayamıyorum."

"Bizim geleneklerimize göre iki amaç için insanlar diz çökerler. Birincisi ibadethanede Tanrı önünde, ikincisi gelecekteki eşine evlenme teklifi yaparken."

"Bu hareketle ırkçılığa karşı savaşmaya dikkat çekmeye çalışıyorlar. Rusya'nın bu konudaki düşünce yapısı farklı. Bizim Hamilton'ın konuştuğu gibi sorunlarımız yok."

"Herkese saygı olmalı ancak bunu yaparken daha küresel düşünmeliyiz. Bu tür şeyleri finanse etmek için organizasyonlar yapılmalı." demişti.

Petrov bu sözlerinin ardından Hamilton'ın Mugello yarışında Breonna Taylor mesajı içeren tişört giymesini eleştirmiş, bu tür siyasi paylaşım yapan sürücülerin yasaklanması gerektiğini söylemişti.

 

Petrov, "Sanırım seyircilerin yarısı, açıklanana kadar bu tişörtün ne manaya geldiğini bilmiyordur."

"Sürücülerden birisi gay olduğunu itiraf edip, ardından gökkuşağı bayrağıyla dolaşıp herkesi gay olmaya teşvik ederse (zorlarsa) ne olacak? Bunun gibi birçok örnek verilebilir." demişti.

Petrov'un bu sözlerinin ardından yarış hakemi olarak seçilmesi, belli bir kesimin bu adımın FIA ve Formula 1'in "We race as one" girişimiyle bağdaşmadığı eleştirilerine neden oldu.

Hamilton, "Bu tür inançlara sahip olan ve bizim karşı mücadele verdiğimiz şeylere karşı sesini yükselten birisini görevlendirmeleri sürpriz oldu."

"Bu yüzden bu konuyu siz onlara sormalısınız, benim özellikle yapabileceğim bir şey yok."

"Bu göreve zamanımızı anlayan, içerisinde bulunduğumuz hassas konuları anlayan birileri bizimle olmalı."

"Onların amacı ne ya da o neden burada gerçekten bilmiyorum. Başka iyi seçenekleri yokmuş gibi görünüyor." dedi.

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Editör Jonathan Noble

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