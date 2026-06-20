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Formula 1 İspanya GP

Hamilton: "Performansımızın anatharı 'inovasyon'"

Lewis Hamilton, Ferrari'nin şampiyonluk mücadelesinde Mercedes'i geride bırakabilmesi için en kritik unsurun 'inovasyon' olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Formula 1'de bu yıl devreye giren yeni teknik kuralların ardından sezonun ilk bölümünde en rekabetçi paketi Mercedes ortaya koydu. Alman ekip, ilk altı yarışı kazanarak güçlü bir başlangıç yaptı.

Ancak bu seriye geçen hafta sonu Barselona-Katalonya Grand Prix'sinde son verildi. Lewis Hamilton, Ferrari ile ilk zaferini elde ederek Mercedes'in serisini bozmayı başardı.

Ferrari'nin bu yarışta getirdiği büyük güncelleme paketi de performans artışında önemli rol oynadı.

Hamilton, Ferrari'nin şampiyonluk yarışında Mercedes'in gerisinde kalmaması için gelişimi sürekli sürdürmesi gerektiğini vurguladı. 

"Takım, geri bildirimleri gerçekten dinledi ve araca performans eklemek için çok çalıştı. Bu yıl tamamen inovasyon yılı."

Lewis Hamilton, Ferrari

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Arka egzoz tarafında bir güncelleme getirdik. Ve arka kanatta Macarena gibi bir değişiklik yaptık."

"Geçen yıl tam olarak bunu istiyordum. Bu takımın bu alanda lider olması gerektiğini söylüyordum ve bunu yapabileceklerini gösterdiler."

Buna rağmen Hamilton, Ferrari’nin hâlâ Mercedes seviyesinde olmadığını ve uzun bir gelişim sürecine ihtiyaç duyduğunu da kabul etti: "Önümüzde hâlâ çok iş var."

"Bu işin her zaman böyle gideceğini düşünmek doğru değil."

"Mercedes'in şu ana kadar yaptığı gibi biz de çok büyük, çok dik bir dağı tırmanmak zorundayız."

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