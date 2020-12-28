Hamilton: "Performansım düşmeden emekli olacağım"

Lewis Hamilton, 2007'den bu yana Formula 1'de yarışıyor ve her sezon minimum bir galibiyet almayı başardı.

İngiliz pilot, 2014'ten bu yana altı dünya şampiyonluğu kazandı ve kariyeri boyunca kazandığı şampiyonluk sayısını yediye yükseltti.

Hamilton, Ocak ayında 36 yaşına girecek ve sürekli emekli olacağı yönünde iddialar ortaya atılıyor.

Hamilton, kendisini geliştirmeye devam ettiğini ama yarışları performansının zirvesindeyken bırakmak istediğini söyledi.

“Performans seviyemin düşmesine izin vermeyeceğim. Yavaş yavaş kendini nasıl geliştirmeye devam edeceğimi anlamalıyım ve bu hiç kolay bir şey değil."

"Formula 1'in ve bu platformun bana verdiği en harika şey, yarışmaya ve ilerlemeye devam ederek istediğim her şeyi yapabilmem."

"Artık performansımı koruyamadığım zaman emekli olma fikrinden rahatsız olmayacağım. Ama Formula 1'den çok erken ayrılmak istemiyorum ve -zaten performansımın düştüğü bir noktada- yani çok geç de ayrılmak istemiyorum."

Hamilton, Black Lives Matter'ın bu yıl kendisine ekstra güç verdiğini söyledi.

The Guardian gazetesine verdiği röportajda, "Bu yıl hedeflerime ulaşmak için ekstra çaba gösterdim."

"İçimde, geçmişe kıyasla çok farklı bir itici güç vardı. Black Lives Matter hareketine daha fazla görünürlük sağlamak için yarışları kazanmak istedim."

"Gelen eleştirilere rağmen doğru şey olduğuna inanıyorum. Sessiz kalamazdım." dedi.