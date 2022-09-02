Hamilton: "Performans anlamında çok daha fazlasının geleceğini söyleyemem"

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Mercedes ve Lewis Hamilton, yaz arasından felaket bir şekilde dönmüştü. Belçika GP'de antrenmanlardan itibaren zirveden uzak kalan Hamilton, sıralama turlarını liderin 1.8 saniye gerisinde tamamlamıştı.

İngiliz pilot, yarışta ise Fernando Alonso ile yaşadığı temas sonrasında ilk turda yarış dışı kalmıştı. Hollanda GP hafta sonu hem Mercedes hem de Hamilton için çok daha iyi başladı.

Mercedes'in daha önce hızlı olduğu Hungaroring'e benzeyen Zandvoort'ta gün boyunca zirveye yakın olan Mercedesler güçlü bir çizgi çizdiler. Hamilton, günü liderin 0.072 sn arkasında üçüncü sırada tamamladı ve gün boyunca hızlı gözüktü.

7 kez dünya şampiyonu pilot, hâlâ biraz zıplama sorunu yaşadıklarını söylese de performanslarından memnun.

"Bu, geçen Pazar'a kıyasla çok daha iyi ve geçen haftaki antrenmanlara kıyasla da daha iyi. Hafta sonuna iyi bir başlangıç yaptık ve araçta daha iyi bir noktadayım. Pist geçen haftaya kıyasla çok farklı ve biraz da bizim gelişimimiz sayesinde liderlerin çok arkasında değiliz. Bunu görmek güzel."

"Araç iyiydi. Performans anlamında çok daha fazlasının geleceğini söyleyemem ama devam ediyoruz.

"Bu pist, [Mercedes'in yine güçlü olduğu] Macaristan'a kıyasla lastiklere çok daha agresif davranıyor yani lastikleri ısıtmak daha kolay. Fakat daha çok erken, ne olacak bilmiyorum."

"Bugün ön tarafa çok daha yakındık. Bu gece sıkı çalışacağız ve şu anda yaptığımız şeyi yapmaya devam edeceğiz. Hâlâ zıplamayla sorun yaşıyoruz, yani bu gece onun üzerinde çalışacağız. Gelişim kaydetmeye devam edersek ve bugünden yarına gelişim sağlarsak, mükemmel olur."

Hamilton iyi bir gün geçirirken, şampiyona lideri Max Verstappen oldukça sorunlu bir günü geride bıraktı. Hamilton yine de Red Bull ve Verstappen'in geri geleceğini düşünüyor.

"Kesinlikle biraz zorlu bir gün geçirdiler. İlk seansın çoğunu kaçırdılar ve ikinci seansta da turlarını atamadılar. Fakat ceplerinde 0.6 ya da 0.7 sn var. Yani onlar için nispeten kolay olacak."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images