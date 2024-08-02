Hamilton, Perez hakkında övgüyle konuştu

Sergio Perez, takım patronlarının bu hafta bir araya gelmesinin ardından yaz tatilinden sonra da Red Bull'da kalacak. Meksikalı pilot, kötü giden formunun ardından griddeki yerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Red Bull, Perez'in durumunun iyileşmemesi halinde Singapur'dan sonra yeniden değerlendirebilecek olsa da son dönemde yaşadığı zorluklara bir çözüm bulmak için çalışmayı planlıyor. Yapılan son güncellemeler, aracın sürülmesini daha zor hale getirmiş olabilir.

Perez, çıktığı 271 yarış ile F1 gridinde en uzun süre görev yapan pilotlardan biri. Kısa süre önce Felipe Massa'yı (269) geride bırakarak tüm zamanlar listesinde sekizinci sıraya yükseldi.

Red Bull ile 2026 sonuna kadar sürecek olan sözleşmesini tamamlarsa ya da başka bir takımla F1'e devam ederse Michael Schumacher'i (307) geçerek ilk beşe girebilir. Griddeki pilotlar arasında yalnızca Fernando Alonso (391) ve Lewis Hamilton (346) ondan daha deneyimli ve sadece Hamilton üst üste daha fazla sezonda yarıştı.

Perez, 2011 yılında Sauber ile gridde yerini aldı ve ardından iki etkileyici yılın ardından McLaren'a geçti.

Bu hareket kötü sonuçlanmıştı ancak Force India/Racing Point'te itibarını yeniden inşa etti ve 2020'de Sakhir'de ilk Grand Prix'sini kazandı. Bundan sonra Red Bull'da beş yarış daha kazandı.

Sergio Perez, Racing Point Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Disney+, Perez hakkında “Checo Perez: Asla Pes Etme” başlıklı yeni bir dört bölümlük belgesel dizisi yayınladı. Bu belgesel Meksikalı pilotun F1'e yolculuğunu ve zorlu geçen 2023 sezonunda yaşadığı yoğun baskıyı anlatıyor.

Hamilton, belgesel için röportaj yapılan sürücülerden biriydi ve Perez'in zihniyeti hakkında övgüyle konuştu: "O her zaman gerçekten pozitif."

"O, neşeli bir adam." dedi.

Hamilton, Mercedes'e katılmak için McLaren'dan ayrıldığında, Perez Jenson Button’ın yanında onun yerini almıştı. Perez Red Bull'a geçmeden önce, nadiren pistte doğrudan rekabet halinde bulundular.

34 yaşındaki sürücü, 2021 Abu Dhabi GP'sinde Hamilton'a karşı gösterdiği mücadeleci savunması için takımından övgü aldı. Bu, takım arkadaşı Max Verstappen'in rakibinin pit penceresi içinde kalmasını sağladı ve yarışın ilerleyen dönemlerinde güvenlik aracı altında pit-stop yaparak şampiyonluğu kazanmasını sağladı.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 battle for track position with Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool

Perez üzerindeki baskı 2024'te daha da arttı. Belçika GP'sinde Red Bull’daki geleceğine duyduğu güven haklı çıksa da yaz tatilinden sonra hâlâ bu konudaki konuşmalar devam edecek.

Perez’in sezonu tamamlayıp tamamlayamayacağı, 2025'te takım için yarışıp yarışmayacağı hâlâ belirsiz. Bu nedenle, bazı alternatifleri değerlendirmesi akıllıca olacaktır.

Sauber/Audi, Perez'in müsait hale gelmesi durumunda bir birleşme ile ilgilenebilir. Bu, 2026'da Alman devinin Formula 1’ e girişi öncesinde cazip bir proje olabilir.

Red Bull'da ise pek çok şey Christian Horner'ın alternatiflere karşı tutumuna bağlı olabilir. Tutarsız RB sürücüsü Daniel Ricciardo ve büyük ölçüde test edilmemiş yedek Liam Lawson, Perez’in başlıca rakipleri.

Verstappen, Spa sonrası Ricciardo ile bir helikopter uçuşunun görüntülerini paylaştı ve bu bir muhabire göre “en zekice hareket” değildi. Ancak Ricciardo’nun garajın diğer tarafında bir değişiklik için baskı yaptığına dair hiçbir emare yok.