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Hamilton: "Perez'in yerinde olsaydım, Max bu kadar rahat olmazdı"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Red Bull'un şu anda çok baskın olduğunu ve Sergio Perez'in Max Verstappen'i pek zorlayamadığını söyledi.

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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Red Bull bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen tüm yarışları kazandı ve arka arkaya 13 zaferle tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bu süreçte galibiyetlerin neredeyse hepsini Max Verstappen aldı ve henüz 25 yaşında olmasına rağmen şimdiden 45 zafere ulaştı.

2014-20 arasında yapılan yarışların %53'ünü kazanan Lewis Hamilton, geçtiğimiz günlerde Canal+'a Red Bull dominasyonu hakkında konuştu.

İngiliz pilot şöyle dedi: "Yarış dışı kalmadıkları sürece Red Bull'u yenmek imkânsız."

"Tur başına herkesten 0.8 veya 1 saniye daha hızlılar."

"Bu konuda yapabileceğim bir şey yok. Onlar kadar hızlı olmak istiyor muyum? Tabii ki isterim. Onlar kadar hızlı bir aracım olsun ister miydim? Tabii ki isterdim."

"Sergio'nun aracında olsaydım... Max mevcut durumu yaşıyor olmazdı."

"Mercedes'te geride olmaktan mutlu olan kimse yok. Bu konuda çalışıyoruz ve sürekli gelişiyoruz."

"Bu yıl podyumlar, ikincilikler ve pole pozisyonu kazandık, ki bu harika. Küçük adımlar atıyoruz ve liderlik için savaşacak o büyük adımı atmak için çaba gösteriyoruz. Bunu atmak kolay değil ama herkes bunun için çalışıyor."

"Zorluklar takımın karakterini ve gücünü arttırıyor, bir gün olmamız gereken yere geri döneceğiz."

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