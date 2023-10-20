Hamilton, Katar GP'deki hatasında kendisine "farklı" davranıldığını düşünmüyor

Yedi kez Dünya Şampiyonu olan pilot, Mercedes takım arkadaşı George Russell ile temasının ardından ilk virajda kaza yaptıktan sonra aracından inip yürüyerek pistin karşı tarafına geçtiği için sezonun ilk kınamasını aldı ve 25.000 euro'su sezonun geri kalanı için askıya alınmak üzere 50.000 euro para cezasına çarptırıldı.

FIA, FIA sözcüsünün "Rol model statüsü göz önünde bulundurulduğunda, FIA, eylemlerinin genç sürücüler üzerinde yaratmış olabileceği izlenimden endişe duymaktadır." açıklamasıyla verilen ceza hakkında bir inceleme başlattı.

İnceleme aynı zamanda İtalya'da düzenlenen FIA Dünya Karting Şampiyonası finallerinde İngiliz pilot Joe Turney'in aracını piste geri itmeye çalışırken başka bir sürücünün ona çarpması ve yaralanmasıyla da gündeme geldi.

Hem ilk cezayı hem de incelemeyi kabul eden Hamilton, kendisinin ayrı tutulduğunu düşünmüyor ve güvenlik konusundaki incelemenin önemli olduğunu düşünüyor.

Hamilton, "Hayır, ayrımcılık yapıldığını düşünmüyorum."

"Bence sonuçta bu sadece zayıf bir iletişimdi. Söyledikleri şeyin tam olarak kastettikleri şey olduğunu sanmıyorum."

"Sanırım demek istedikleri şey, ileride bu tür şeylerin yaşanmamasını sağlamak için nasıl mücadele edebileceklerini araştıracakları."

"Galiba yakın zamanda bir karting olayında bir çocuğa çarpıldı, bu nedenle güvenliğe odaklandığımızdan emin olmamız gerekiyor. Bence işin özünde bu var ama bence daha iyi bir iş çıkarmaları için halkla ilişkiler temsilcileriyle konuşmaları gerekiyor."

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 crashes out

Hamilton yarış sırasında pistin karşısına geçmenin yanlış olduğunu kabul etti ve doğru mesajı vermek istedi.

Hamilton, "FIA benimle konuştu ve benim için asıl söylemek istedikleri önemli. O anın sıcaklığıyla böyle bir şey yaptım ve bu yanlış bir şeydi."

"Önemli olan doğru mesajı vermek; özellikle de her yaştan genç sürücülere bunun yapılmaması gereken bir şey olduğu mesajını vermek." dedi.

"Bu yüzden özür diledim ve sanırım onlar da ileride bunun tekrarlanmamasını nasıl sağlayacaklarına bakıyorlar."