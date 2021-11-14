Hamilton para cezası aldı

Hamilton, 10. sıradan başladığı yarışta, harika bir yükseliş gerçekleştirdi ve damalı bayrağı ilk sırada görerek zafere ulaştı. Fakat damalı bayraktan sonra emniyet kemeri kuralını ihlal ettiği anlaşıldı.

Zafere ulaştıktan sonra Brezilya bayrağı almak için pistteki bir hakemin yanında duran Hamilton, pite dönene kadar taraftarları Brezilya bayrağıyla selamlamıştı.

Bu noktada İngiliz pilot, emniyet kemerlerini çözmüştü ve FIA Sportif Yönetmelikleri'ne göre bunu yapmasına izin verilmiyordu.

Sonuç olarak hakemler, yarıştan sonra Hamilton ve Mercedes yönetimiyle görüşüp, 7 kez dünya şampiyonuna 5 bin euro para cezası verdiler. Ayrıca 2022'nin sonuna kadar bir daha yapması halinde, 20 bin euro daha ceza alacak