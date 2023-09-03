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Hamilton kaza nedeniyle özür diledi, Piastri kabul etti

İtalya GP'de Oscar Piastri ile temas yaşayan ve muhtemelen puanları kaçırmasına neden olan Lewis Hamilton, yarıştan sonra McLaren pilotundan özür diledi.

Abdullah Çelik
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Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Yarışın orta bölümünde Williams pilotu Alex Albon'un arkasında takılı kalan McLaren pilotları geçmenin bir yolunu bulamayınca, geç pit stop yapan Lewis Hamilton onlarla farkı kapatmaya başladı.

Yarışın 41. turunda Hamilton, 4. viraja gelirken Piastri'nin iç tarafına geçerek atağa kalkıştı ancak viraj girişinde hafif dışarı doğru açılınca yanındaki Piastri ile temas yaşadı. Bu temas sonucunda şans eseri her iki pilot da yola devam etmeyi başarırken Piastri ön kanadı kırıldığı için pite gelmek zorunda kaldı.

Hamilton bu olay sonucunda 5 sn zaman cezası alsa da yarışı 6. sırada tamamlamayı başardı. Piastri ise pit stopla 14. sıraya kadar gerilemesinin ardından ancak 11. olabildi ancak son turda yaşadığı olay nedeniyle 5 sn zaman cezası aldı ve 12. sıraya geriledi.

Piastri en hızlı turu atsa da puan alamadığı için onun puanını alamamış oldu.

Yarışın tamamlanmasının ardından aracından inen Hamilton, Piastri'ye giderek kokpitteyken elini sıktı. Mercedes pilotu, röportajlarda da Piastri'den özür diledi.

Hamilton, "Bence bu yarışlarda aldığımız her pozisyon inanılmaz derecede zor ve uğruna mücadele edildiğimiz görünüyor."

"Bugün sert lastikle başlayarak dengeyi sağlamak güzeldi ama başlangıçta zordu."

"Sonunda yaşadığım mücadeleden keyif aldım. Biraz talihsizlikti ve sonunda Piastri ile aramızdaki boşluğu yanlış değerlendirdim."

"Tamamen benim hatamdı ve hemen ardından gidip ondan özür diledim ve yolumuza devam ettik." dedi.

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Piastri, hayal kırıklığı yaşıyor olsa da Hamilton ile yaşananların abartıldığını söyledi.

Piastri, "Lewis'le olan olay muhtemelen düşündüğünden biraz daha fazla abartıldı."

"Hakemler kararını açıkladı ve o da özür diledi, dolayısıyla bu noktada isteyebileceğim veya yapabileceğim başka bir şey yok."

"Liam Lawson'la olan olayda, o noktada çok kötü bir öğleden sonra geçiriyordum ve daha hızlıydım, bu yüzden birkaç kez dışarıdan geçmeye çalıştım ve öyle oldu." dedi.

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