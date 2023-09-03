Hamilton kaza nedeniyle özür diledi, Piastri kabul etti
İtalya GP'de Oscar Piastri ile temas yaşayan ve muhtemelen puanları kaçırmasına neden olan Lewis Hamilton, yarıştan sonra McLaren pilotundan özür diledi.
Yarışın orta bölümünde Williams pilotu Alex Albon'un arkasında takılı kalan McLaren pilotları geçmenin bir yolunu bulamayınca, geç pit stop yapan Lewis Hamilton onlarla farkı kapatmaya başladı.
Yarışın 41. turunda Hamilton, 4. viraja gelirken Piastri'nin iç tarafına geçerek atağa kalkıştı ancak viraj girişinde hafif dışarı doğru açılınca yanındaki Piastri ile temas yaşadı. Bu temas sonucunda şans eseri her iki pilot da yola devam etmeyi başarırken Piastri ön kanadı kırıldığı için pite gelmek zorunda kaldı.
Hamilton bu olay sonucunda 5 sn zaman cezası alsa da yarışı 6. sırada tamamlamayı başardı. Piastri ise pit stopla 14. sıraya kadar gerilemesinin ardından ancak 11. olabildi ancak son turda yaşadığı olay nedeniyle 5 sn zaman cezası aldı ve 12. sıraya geriledi.
Piastri en hızlı turu atsa da puan alamadığı için onun puanını alamamış oldu.
Yarışın tamamlanmasının ardından aracından inen Hamilton, Piastri'ye giderek kokpitteyken elini sıktı. Mercedes pilotu, röportajlarda da Piastri'den özür diledi.
Hamilton, "Bence bu yarışlarda aldığımız her pozisyon inanılmaz derecede zor ve uğruna mücadele edildiğimiz görünüyor."
"Bugün sert lastikle başlayarak dengeyi sağlamak güzeldi ama başlangıçta zordu."
"Sonunda yaşadığım mücadeleden keyif aldım. Biraz talihsizlikti ve sonunda Piastri ile aramızdaki boşluğu yanlış değerlendirdim."
"Tamamen benim hatamdı ve hemen ardından gidip ondan özür diledim ve yolumuza devam ettik." dedi.
Oscar Piastri, McLaren MCL60, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Piastri, hayal kırıklığı yaşıyor olsa da Hamilton ile yaşananların abartıldığını söyledi.
Piastri, "Lewis'le olan olay muhtemelen düşündüğünden biraz daha fazla abartıldı."
"Hakemler kararını açıkladı ve o da özür diledi, dolayısıyla bu noktada isteyebileceğim veya yapabileceğim başka bir şey yok."
"Liam Lawson'la olan olayda, o noktada çok kötü bir öğleden sonra geçiriyordum ve daha hızlıydım, bu yüzden birkaç kez dışarıdan geçmeye çalıştım ve öyle oldu." dedi.
Son Haberler
Palmer: "Norris, Piastri'nin baskısını gerçekten hissediyor"
Palmer: "Norris, Piastri'nin baskısını gerçekten hissediyor" Palmer: "Norris, Piastri'nin baskısını gerçekten hissediyor"
Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter"
Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter" Wolff: "Ancak Red Bull çuvallarsa galibiyet serisi biter"
F1 takım patronlarına göre "paralı pilot" modeli artık öldü
F1 takım patronlarına göre "paralı pilot" modeli artık öldü F1 takım patronlarına göre "paralı pilot" modeli artık öldü
Harith Noah, TransAnatolia'da nasıl highside yaşadığını anlattı
Harith Noah, TransAnatolia'da nasıl highside yaşadığını anlattı Harith Noah, TransAnatolia'da nasıl highside yaşadığını anlattı
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar