Formula 1 Amerika GP

Hamilton: "Öyle olurdu böyle olurdu demenin anlamı yok"

Lewis Hamilton’ın Amerika Grand Prix’sinin ardından yaptığı açıklamalarda, hafta sonunun gidişatından duyduğu hayal kırıklığı açıkça hissedildi.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 27 Eki 2026 07:20

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Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Austin’deki yarışın hemen ardından konuşan Lewis Hamilton, hafta sonunun kendisi açısından beklentilerin altında geçmesinden duyduğu memnuniyetsizliği gizlemedi.

İngiliz pilot, araç ayarları konusunda ideal noktadan uzak kaldığını ve cumartesi günü önemli değişiklikler yapmak zorunda olduğunu anlattı.

Hamilton’ın yaşadığı hayal kırıklığı, Sky Sports UK muhabiri Craig Slater’ın yarış sonrası yönelttiği ilk soruya verdiği yanıtta kendini gösterdi.

Slater, Ferrari’nin iki pilotuyla birden podyuma çıkabilecek bir performans sergilediğini belirterek şu soruyu sordu: “Ferrari için çifte podyumun mümkün olduğu bir gün gibi görünüyordu. Sanal güvenlik aracı devreye girmeseydi Max’e yetişip onu geçerek üçüncülüğü alabileceğini düşünüyor musun?”

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Angela Weiss / AFP via Getty Images

Hamilton ise mutsuz bir tavırla şu yanıtı verdi: “Her şey hep ‘yapabilirdim, yapmalıydım, olabilirdi’ meselesine dönüyor...”

İngiliz pilot, hafta sonu boyunca yaşadığı sorunları ise şöyle açıkladı: “Charles bu hafta sonu harika bir iş çıkardı. McLaren’ın önünde yer almamızı ve takımlar şampiyonasında ikinciliğimizi korumamızı sağlayacak iyi bir sonuç almamıza yardımcı oldu.

"Benim ise önümüzdeki iki yarışta bu araçtan daha fazlasını çıkarmaya çalışmam gerekiyor. Doğru ayarları bulabilirsek çok daha hızlı olabileceğime gerçekten inanıyorum.”

Hamilton ayrıca, birkaç ay önce kendi evindeki Silverstone yarışında yaşadığı sorunlara benzer hisler taşıdığını da belirtti: “Bu duruma nasıl geldiğimizi anlamam gerekiyor çünkü aynı şeyi birkaç kez yaşadık."

"Silverstone da buna bir örnekti. Orada Charles’ın temposuna ayak uyduramamıştım çünkü onun aracında benimkine kıyasla daha farklı bir ayar vardı."

"Bu yüzden aracı virajlarda istediğim gibi döndüremiyordum. Burada da aynı şey yaşandı.”

Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: Brett Farmer / LAT Images via Getty Images

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- Motorsport.com Ekibi

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