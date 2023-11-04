Hamilton: "Ortalama pozisyonumuz beşincilik"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, sprint sıralama turlarındaki beşinciliğin genel olarak aracın hızına denk geldiğini söyledi.
Lewis Hamilton, bugün gerçekleştirilen sprint sıralama turlarında beşinci en iyi zamanın sahibi oldu.
İngiliz pilot, seansın ardından şöyle konuştu: "Aracımız uzun zamandır bu tempoda gidiyor, bu yüzden beşinci sıra aslında bizim ortalama sonucumuz."
"Elbette her zaman daha iyisini yapmak istiyorum ama son turum pek başarılı değildi. Potansiyel olarak birkaç sıra daha yukarıda olabilirdim."
"Lastiği doğru aralığa getirmek her zaman zordur fakat bunu başardığıma inanıyorum. Sadece aracın arka kısmı son virajda biraz dengesizleşti ve orada yaklaşık 0.150 saniye kaybettim."
Hamilton'a pistte büyük destek de vardı.
Bu konuda İngiliz pilot, "Brezilyalı taraftarların bana verdiği destekten memnunum. Piste her çıktığımda bu enerjiyi hissediyorum; her yıl bu destek daha da artıyor."
"Bugünkü sprintte bu ekstra enerjiyi kullanmaya çalışacağım." dedi.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14
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