Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Ricciardo: "Söyleyecek bir şey bulamıyorum" Sonraki / Bottas: "Başladığımız yerden maksimumu aldık"
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Hamilton: "Onun önündeydim, bir anda tepemde buldum"

Ekleyen:
, Şef Editör

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, İtalya GP'de kaza yaptığı şampiyonadaki rakibi Max Verstappen'e ilk virajda yeteri kadar yer bıraktığını ve ikinci viraja girerken önde olduğunu, onun bir anda kafasına oturduğunu söyledi.

Hamilton: "Onun önündeydim, bir anda tepemde buldum"

Şampiyonluk mücadelesi veren Hamilton ve Verstappen için İtalya GP hafta sonu pek iyi sonlanmadı. Hamilton'ın Sprint sıralama yarışındaki startta kaybedip geriye düşmesinin ardından, ana yarışta da pole pozisyonundan başlayan Verstappen pek iyi kalkış yapamadı ve McLaren pilotu Daniel Ricciardo'nun gerisine düştü.

İlk pitlere kadar Verstappen Ricciardo'yu, Hamilton ise McLaren'ın diğer pilotu Lando Norris'i kovaladı.

Ön tarafta Ricciardo'nun pite gelmesinden bir tur sonra Verstappen pite geldi. Verstappen, Red Bull ekibinin pitte 10 sn kaybettirmesinin ardından geriye düştü. Öndekilerin pite gelmesinin ardından Hamilton, Norris'i pist üstünde geçerek liderliğe yükseldi. Hamilton normalde sert lastiğe sahip olduğu için daha uzun süre pistte kalmayı planlıyordu ancak Verstappen'in pitte zaman kaybetmesinin ardından Mercedes Hamilton'ı planlanandan erken bir şekilde pite aldı ancak Mercedes de pitte normalden daha yavaş kaldı.

Pit çıkışında Verstappen ve Hamilton çok yakındı ve ilk viraja iki isim yan yana girdiler. Verstappen'in aracı virajın içerisindeki bordürde sekti ve ardından Hamilton'ın arka tekerleğiyle temas yaşandı. Bu temas, Verstappen'in aracının havalanarak Hamilton'ın aracının üstüne düşmesine neden oldu. Mercedes aracının halosu, Hamilton'ın yaralanmadan aracından çıkmasını sağladı.

Yarışın ardından konuşan Hamilton, darbe nedeniyle boynunda biraz ağrı olduğunu, Verstappen'e yeteri kadar yer bıraktığından emin olduğunu söyledi.

Diğer haberler:

Hamilton, "İyiyim ancak dürüst olmam gerekirse lastik kafama indiği için boynumda biraz ağrı var. Ancak iyi olacağım."

"Hatırladıklarıma göre, elimden geldiği kadar sert bir şekilde yarışıyordum ve sonunda Lando'yu geçtim. Liderdim ya da zaman açısından bana lider olduğum söylendi, bu yüzden beni pite aldılar. Pit stop açık bir şekilde yavaştı ve birkaç saniye kaybettim. 1 saniyeden fazla ya da öyle bir şey kaybettim."

"Pitten çıktığımda  Daniel'in (Lando'nun) geçtiğini ve Max'in geldiğini gördüm. Dışarıda ona bir araçlık genişlik bıraktığımdan emindim. Birinci virajı döndüm, öndeydim ve 2. viraja giriyordum. Ardından bir anda o tepemdeydi." dedi.

Hamilton, Verstappen'in o noktada kendisinin ilk turda yaptığını yapması gerektiğini söyledi.

Hamilton, "Tam olarak 4. virajda yaşananların aynısı oldu. Orada da ben dışarıdaydım, tam olarak aynı durumdaydım ancak ona izin verdim. Yarış bu. O bırakmak istemedi. O, ikinci viraja girerken ne olacağını biliyordu. Bordürlerin üzerine çıkacağını biliyordu. Yine de orada kaldı. Hakemlerle konuşup neler olacağını göreceğiz. Diyecek başka bir şeyim yok."

"Bugün pit stopda 2 sn civarında kaybettik. Bu sinir bozucu çünkü önemli olan anda gereken işi yapmalıyız. Açıkçası bunu yapmadık. Ancak bundan ders çıkaracağımızdan eminim." dedi.

paylaşım
yorumlar
Ricciardo: "Söyleyecek bir şey bulamıyorum"

Önceki haber

Ricciardo: "Söyleyecek bir şey bulamıyorum"

Sonraki haber

Bottas: "Başladığımız yerden maksimumu aldık"

Bottas: "Başladığımız yerden maksimumu aldık"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İtalya GP: Ricciardo ve McLaren yıllar sonra kazandı, Verstappen-Hamilton çarpıştı!

2 s
2
Formula 1

Verstappen: "Hamilton beni sıkıştırmaya devam etti"

30 dk
3
Formula 1

Wolff: "Verstappen 'teknik faul' yaptı"

9 dk
4
Formula 1

Hamilton: "Onun önündeydim, bir anda tepemde buldum"

1 s
5
Formula 1

Şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen ve Hamilton kaza yaptılar!

2 s
Son Haberler
Wolff: "Verstappen 'teknik faul' yaptı"
F1

Wolff: "Verstappen 'teknik faul' yaptı"

9dk
Verstappen: "Hamilton beni sıkıştırmaya devam etti"
F1

Verstappen: "Hamilton beni sıkıştırmaya devam etti"

30dk
Bottas: "Başladığımız yerden maksimumu aldık"
F1

Bottas: "Başladığımız yerden maksimumu aldık"

47dk
Hamilton: "Onun önündeydim, bir anda tepemde buldum"
F1

Hamilton: "Onun önündeydim, bir anda tepemde buldum"

1 s
Ricciardo: "Söyleyecek bir şey bulamıyorum"
F1

Ricciardo: "Söyleyecek bir şey bulamıyorum"

1 s
Son Videolar
F1 2021 İtalya GP Start Gridi 01:05
Formula 1
22 s

F1 2021 İtalya GP Start Gridi

AlphaTauri, 2022'de de Gasly ve Tsunoda ile yarışacak 00:46
Formula 1
9 Eyl 2021

AlphaTauri, 2022'de de Gasly ve Tsunoda ile yarışacak

Hollanda GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
4 Eyl 2021

Hollanda GP grid pozisyonları

F1 Fast Facts: Hollanda GP 01:57
Formula 1
3 Eyl 2021

F1 Fast Facts: Hollanda GP

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi 15:49
Formula 1
3 Eyl 2021

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi

Abdullah Çelik Daha fazlası
Abdullah Çelik
Şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen ve Hamilton kaza yaptılar! İtalya GP
Formula 1

Şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen ve Hamilton kaza yaptılar!

Mercedes, VW'nin F1'e gelmesi için MGU-H'nin kaldırılmasına sıcak bakıyor
Formula 1

Mercedes, VW'nin F1'e gelmesi için MGU-H'nin kaldırılmasına sıcak bakıyor

Euroformula Open Avusturya: Cem Bölükbaşı 2. yarışta 2. oldu!
TÜRK SPORCULAR

Euroformula Open Avusturya: Cem Bölükbaşı 2. yarışta 2. oldu!

Lewis Hamilton Daha fazlası
Lewis Hamilton
Mercedes sprint yarışı başlamadan takım emri vermeyi düşünmüyor İtalya GP
Formula 1

Mercedes sprint yarışı başlamadan takım emri vermeyi düşünmüyor

Russell, "süper kahraman" Hamilton'la ilk tanışmasını hatırlıyor
Formula 1

Russell, "süper kahraman" Hamilton'la ilk tanışmasını hatırlıyor

Red Bull, Hamilton'a geçilmemek için galibiyetten vazgeçmeye razıymış Hollanda GP
Formula 1

Red Bull, Hamilton'a geçilmemek için galibiyetten vazgeçmeye razıymış

Çok Okunanlar Bugün

İtalya GP: Ricciardo ve McLaren yıllar sonra kazandı, Verstappen-Hamilton çarpıştı!
Formula 1 Formula 1

İtalya GP: Ricciardo ve McLaren yıllar sonra kazandı, Verstappen-Hamilton çarpıştı!

Verstappen: "Hamilton beni sıkıştırmaya devam etti"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hamilton beni sıkıştırmaya devam etti"

Wolff: "Verstappen 'teknik faul' yaptı"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Verstappen 'teknik faul' yaptı"

Hamilton: "Onun önündeydim, bir anda tepemde buldum"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Onun önündeydim, bir anda tepemde buldum"

Şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen ve Hamilton kaza yaptılar!
Formula 1 Formula 1

Şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen ve Hamilton kaza yaptılar!

Mercedes, VW'nin F1'e gelmesi için MGU-H'nin kaldırılmasına sıcak bakıyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes, VW'nin F1'e gelmesi için MGU-H'nin kaldırılmasına sıcak bakıyor

Ricciardo: "Söyleyecek bir şey bulamıyorum"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "Söyleyecek bir şey bulamıyorum"

Hamilton, startta yavaş kalmasına neden olan 2mm'lik hatasını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Hamilton, startta yavaş kalmasına neden olan 2mm'lik hatasını açıkladı

Son Haberler

Wolff: "Verstappen 'teknik faul' yaptı"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Verstappen 'teknik faul' yaptı"

Verstappen: "Hamilton beni sıkıştırmaya devam etti"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Hamilton beni sıkıştırmaya devam etti"

Bottas: "Başladığımız yerden maksimumu aldık"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Başladığımız yerden maksimumu aldık"

Hamilton: "Onun önündeydim, bir anda tepemde buldum"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Onun önündeydim, bir anda tepemde buldum"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.