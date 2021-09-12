Hamilton: "Onun önündeydim, bir anda tepemde buldum"

Şampiyonluk mücadelesi veren Hamilton ve Verstappen için İtalya GP hafta sonu pek iyi sonlanmadı. Hamilton'ın Sprint sıralama yarışındaki startta kaybedip geriye düşmesinin ardından, ana yarışta da pole pozisyonundan başlayan Verstappen pek iyi kalkış yapamadı ve McLaren pilotu Daniel Ricciardo'nun gerisine düştü.

İlk pitlere kadar Verstappen Ricciardo'yu, Hamilton ise McLaren'ın diğer pilotu Lando Norris'i kovaladı.

Ön tarafta Ricciardo'nun pite gelmesinden bir tur sonra Verstappen pite geldi. Verstappen, Red Bull ekibinin pitte 10 sn kaybettirmesinin ardından geriye düştü. Öndekilerin pite gelmesinin ardından Hamilton, Norris'i pist üstünde geçerek liderliğe yükseldi. Hamilton normalde sert lastiğe sahip olduğu için daha uzun süre pistte kalmayı planlıyordu ancak Verstappen'in pitte zaman kaybetmesinin ardından Mercedes Hamilton'ı planlanandan erken bir şekilde pite aldı ancak Mercedes de pitte normalden daha yavaş kaldı.

Pit çıkışında Verstappen ve Hamilton çok yakındı ve ilk viraja iki isim yan yana girdiler. Verstappen'in aracı virajın içerisindeki bordürde sekti ve ardından Hamilton'ın arka tekerleğiyle temas yaşandı. Bu temas, Verstappen'in aracının havalanarak Hamilton'ın aracının üstüne düşmesine neden oldu. Mercedes aracının halosu, Hamilton'ın yaralanmadan aracından çıkmasını sağladı.

Yarışın ardından konuşan Hamilton, darbe nedeniyle boynunda biraz ağrı olduğunu, Verstappen'e yeteri kadar yer bıraktığından emin olduğunu söyledi.

Hamilton, "İyiyim ancak dürüst olmam gerekirse lastik kafama indiği için boynumda biraz ağrı var. Ancak iyi olacağım."

"Hatırladıklarıma göre, elimden geldiği kadar sert bir şekilde yarışıyordum ve sonunda Lando'yu geçtim. Liderdim ya da zaman açısından bana lider olduğum söylendi, bu yüzden beni pite aldılar. Pit stop açık bir şekilde yavaştı ve birkaç saniye kaybettim. 1 saniyeden fazla ya da öyle bir şey kaybettim."

"Pitten çıktığımda Daniel'in (Lando'nun) geçtiğini ve Max'in geldiğini gördüm. Dışarıda ona bir araçlık genişlik bıraktığımdan emindim. Birinci virajı döndüm, öndeydim ve 2. viraja giriyordum. Ardından bir anda o tepemdeydi." dedi.

Hamilton, Verstappen'in o noktada kendisinin ilk turda yaptığını yapması gerektiğini söyledi.

Hamilton, "Tam olarak 4. virajda yaşananların aynısı oldu. Orada da ben dışarıdaydım, tam olarak aynı durumdaydım ancak ona izin verdim. Yarış bu. O bırakmak istemedi. O, ikinci viraja girerken ne olacağını biliyordu. Bordürlerin üzerine çıkacağını biliyordu. Yine de orada kaldı. Hakemlerle konuşup neler olacağını göreceğiz. Diyecek başka bir şeyim yok."

"Bugün pit stopda 2 sn civarında kaybettik. Bu sinir bozucu çünkü önemli olan anda gereken işi yapmalıyız. Açıkçası bunu yapmadık. Ancak bundan ders çıkaracağımızdan eminim." dedi.