Hamilton: "Önümüzde gerçek bir yarış var"
İspanya Grand Prix'si sıralama turlarında ikinci sırayı alan Ferrari pilotu Lewis Hamilton, seansın ardından basına konuştu.
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Cuma günü ilk antrenman seansına katılmayan ve cumartesi sabahına kadar tempoyu yakalamakta zorlanan yedi kez dünya şampiyonu, sıralama turlarında sergilediği geri dönüşle Mercedes pilotu Russell’ın az farkla arkasında ikinci sırayı elde etti.
Seans sonrasında mikrofon başına geçen Hamilton, lastiklerin tek turluk ömrü nedeniyle zorlu bir yönetim sergilediklerini vurguladı: "Yarışa ön sıradan başlayacak olmak harika hissettiriyor.”
“Aslında bakarsanız şimdiye kadar bu hafta sonu benim için oldukça zorlu geçti.”
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images
“Normalde ilk antrenman seansını kaçırmak çok büyük bir sorun yaratmazdı ama bu sefer aradaki farkı kapatmak çok zor oldu.”
“İkinci antrenmanda liderin bir saniyeden fazla gerisindeydim ve araçta kesinlikle rahat değildim. Bu lastikler sadece tek bir tur dayanıyor, bu yüzden her seansta en iyi süreyi elde etmek için kısıtlı şansımız oluyor.”
“Üçüncü antrenmanda da liderlerin neredeyse yarım saniye gerisindeydim ve bu farkı kapatmak için neler yapmam gerektiğini düşünüyordum.”
“Seans bittikten sonra garaja gittim, takımımla konuştum. Geri döndüğümde sıralama turlarının ilk bölümünde ilk sırayı aldım.”
Lewis Hamilton, Ferrari
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
“İşte o an harika bir denge yakaladığımızı ve araçta daha rahat olduğumu anladım.”
“Q2 bölümü trafik nedeniyle biraz daha zordu. Mercedes harika bir tur çıkardı, George'u tebrik ederim.”
“Ancak yarın zirve mücadelesi için çok iyi bir pozisyondayız. Önümüzde gerçek bir yarış var."
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