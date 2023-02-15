Hamilton: "Önemli olan aracın nasıl göründüğü değil, ne kadar hızlı gittiği"

Mercedes, 2022 sezonunda iki yıl aradan sonra yeniden gümüş renge dönmüştü fakat bu geçiş pek de istenildiği gibi gitmedi.

Takım, yıl boyunca çeşitli sebepler yüzünden galibiyet savaşı veremedi ve bunun sebeplerinden birisi de aracın çok ağır olmasıydı.

Şu anda her gram, performans üzerinde önemli bir fark yaratıyor ve bundan ötürü takımlar, aracı boyamak yerine siyah-karbon parçalarla yarışıyor.

Mercedes de tam olarak bundan ötürü 2020 ve 2021 yıllarında olduğu gibi siyah renkle yarışacak. Fakat iki dönem arasındaki fark; birisi araç ağırlığı, diğeri ırkçılığa dikkat çekilmek adına yapılmış olması.

Bu konuda Hamilton şöyle dedi: "Zaten takımdaki herkes, en azından takımdaki veya garajdaki hemen hemen herkes, öncesinde de siyahı tercih ediyordu, bu yüzden herkes bunu destekliyor."

"Takım içinde herkes bunu seviyor."

"Elbette ağırlık da bizim için önemli bir hedef. Geçen yılın tamamında araç ağırlığı çok fazlaydı. Bu yüzden son yarışta bile ağırlık anlamında dezavantajlıydık. Bu yüzden bu yıl bunun böyle olmamasını sağlamak adına, yoğun şekilde bu konu üzerinde çalıştık."

"Bu hedefe ulaşıp ulaşmadığımızı önümüzdeki hafta ya da daha sonra öğreneceğiz çünkü geçen yıl bile ağırlık sınırında olacağımızı düşünürken, bunun çok üzerindeydik."

"O yüzden bu konunun gerçekten ciddiye alınmasına sevindim."

"Boyaya baktığınızda çok fazla karbon bölüm görünüyorsunuz, araçta çok fazla boya yok. Minimum düzeyde boya var. Bu da benim için olumlu bir şey çünkü performans kazanmak için her şeyin yapıldığını gösteriyor."

"Önemli olan nasıl göründüğü değil, ne kadar hızlı gittiği."