Hamilton: “Öndekilere yakın değilim”

Mercedes sürücüsü Hamilton, Losail pistindeki her iki antrenman seansını da 4. sırada bitirdi. Takım arkadaşı Bottas ise günün en hızlı ismi oldu. Hamilton ikinci seans sonrası yaptığı açıklamada, yavaş kaldığını belirtti.

Cuma gününün ardından konuşan Hamilton, “Diğerleriyle aradaki farkın ne kadar büyük olduğunu bilmiyorum, ancak ben uzaktayım. Kesinlikle yakın değilim.”

“Burada yüksek hızlı virajlar var, yani kesinlikle fiziksel olarak zorlayıcı. Ancak oldukça güzel bir pist. Büyük bir sorun yok. Bordürlerin üzerinden geçtiğimiz için araçta biraz hasar oluştu, ancak çok ciddi olmadığını umuyorum.” dedi.

Mercedes’in yeniden inceleme talebinin reddedilmesi sorulduğunda ise İngiliz sürücü, “Bu konuda herhangi bir düşüncem yok, çünkü bunun bir parçası değildim ve hafta sonuma odaklanıyordum” dedi.

Max Verstappen ile tekrar tekerlek tekerleğe savaşıp savaşamayacağı, rakibiyle aynı seviyede kalıp kalamayacağı sorulduğunda ise, “Fikrim yok. Şu anda, dediğim gibi, biraz yavaşım. Bu yüzden bu gece bunu çözmem gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Lewis Hamilton, Mercedes Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images