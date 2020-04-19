Hamilton önce Ferrari spekülasyonlarını yalanladı, sonra paylaşımını kaldırdı

2020 sonrasında Lewis Hamilton ile Toto Wolff'un ne yapacağı konusunda çok fazla spekülasyon bulunuyor.

Mercedes F1 patronu Toto Wolff geçtiğimiz günlerde Aston Martin'den 37 milyon pound'luk hisse satın almıştı. İlginç şekilde Aston Martin şu anda Red Bull'un sponsorluğunu yapıyor ve 2021'de fabrika takımı olarak spora girecekler.

Wolff'un kararına bağlı olarak Hamilton'ın geleceği de etkilenebilir çünkü Hamilton her fırsatta Wolff'a göre hareket edeceğini söylemişti.

Hamilton'ın adı Ferrari ile anılıyor ancak Sebastian Vettel, geçtiğimiz günlerde daha az maaşla da olsa Ferrari'de kalacağının sinyallerini vermişti.

Bundan ötürü de Hamilton'ın Mercedes'ten başka seçeneğinin kalmadığı vurgulanıyor.

İngiliz The Sun gazetesi bu konuda bir haber hazırladı ve Hamilton'ın Ferrari'ye geçme "hayalinin" Vettel'in takımda kalacağını söylemesinin ardından suya düştüğüne yer verdi..

Bu haberi gören Hamilton, Instagram hesabından habere cevap vermek istedi ve hikayesine şöyle yazdı: "Öncelikle benim başka bir takıma geçme hayalim yok. İkinci olarak hayalimdeki takımla birlikteyim. Bir yere gitmeye çalışmadığım için yolumda bana engel olan bir şey de yok. İlk günden beri beni önemseyen insanlarla birlikteyim. En iyi takım biziz!”

Hamilton bu açıklamanın sonuna Mercedes'i etiketledi.

İlginç şekilde paylaşımı yaptıktan kısa bir süre sonra bu hikayeyi kaldırdı.

Alakalı video