Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
67 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
74 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
130 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
158 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
172 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
194 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
221 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Hamilton önce Ferrari spekülasyonlarını yalanladı, sonra paylaşımını kaldırdı

paylaşım
yorumlar
Hamilton önce Ferrari spekülasyonlarını yalanladı, sonra paylaşımını kaldırdı
Ekleyen:
, Editör
19 Nis 2020 16:42

Lewis Hamilton, Ferrari ile ilgili spekülasyonlara son vermek amacıyla Instagram hesabından bir hikaye paylaştı. Ama daha sonra bu hikayeyi kaldırdı.

2020 sonrasında Lewis Hamilton ile Toto Wolff'un ne yapacağı konusunda çok fazla spekülasyon bulunuyor. 

Mercedes F1 patronu Toto Wolff geçtiğimiz günlerde Aston Martin'den 37 milyon pound'luk hisse satın almıştı. İlginç şekilde Aston Martin şu anda Red Bull'un sponsorluğunu yapıyor ve 2021'de fabrika takımı olarak spora girecekler.

Wolff'un kararına bağlı olarak Hamilton'ın geleceği de etkilenebilir çünkü Hamilton her fırsatta Wolff'a göre hareket edeceğini söylemişti.

Hamilton'ın adı Ferrari ile anılıyor ancak Sebastian Vettel, geçtiğimiz günlerde daha az maaşla da olsa Ferrari'de kalacağının sinyallerini vermişti.

Bundan ötürü de Hamilton'ın Mercedes'ten başka seçeneğinin kalmadığı vurgulanıyor.

İngiliz The Sun gazetesi bu konuda bir haber hazırladı ve Hamilton'ın Ferrari'ye geçme "hayalinin" Vettel'in takımda kalacağını söylemesinin ardından suya düştüğüne yer verdi..

Bu haberi gören Hamilton, Instagram hesabından habere cevap vermek istedi ve hikayesine şöyle yazdı: "Öncelikle benim başka bir takıma geçme hayalim yok. İkinci olarak hayalimdeki takımla birlikteyim. Bir yere gitmeye çalışmadığım için yolumda bana engel olan bir şey de yok. İlk günden beri beni önemseyen insanlarla birlikteyim. En iyi takım biziz!” 

Hamilton bu açıklamanın sonuna Mercedes'i etiketledi.

İlginç şekilde paylaşımı yaptıktan kısa bir süre sonra bu hikayeyi kaldırdı.

Alakalı video

Sonraki haber
Ferrari'nin sorunlu motora rağmen aerodinamiyi suçladığı araç: F92A

Önceki haber

Ferrari'nin sorunlu motora rağmen aerodinamiyi suçladığı araç: F92A
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Fransa GP

Fransa GP

25 Haz - 28 Haz
FP1 Başlangıç:
67 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
02:00
11:00
FP2
Cum 26 Haz
Cum 26 Haz
06:00
15:00
FP3
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 27 Haz
Cmt 27 Haz
06:00
15:00
Yarış
Paz 28 Haz
Paz 28 Haz
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton önce Ferrari spekülasyonları yalanladı, sonra paylaşımını kaldırdı

12dk
2
Formula 1

Ferrari'nin sorunlu motora rağmen aerodinamiyi suçladığı araç: F92A

1s
3
Formula 1

Vettel: "Araçta daha rahatım fakat SF1000 yeterince rekabetçi değil"

1s
4
Formula 1

Ferrari: "Hedefimiz Leclerc'i şampiyon yapmak"

3s
5
eSports

Sainz: "Hâlâ F1 2019 oyununa alışmaya çalışıyorum"

2s

Son Videolar

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports 00:00
Formula 1

F1 eSpor Monako GP CANLI - Ortombo Akademi, Flank eSports

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım 04:39
Formula 1

F1 direksiyonundaki tuşlar ne işe yarar? - Formula 1'i Tanıyalım

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti 00:20
Formula 1

Sir Stirling Moss'un ilk galibiyeti

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu 02:55
Formula 1

Grand Prix Greats – Senna’nın en iyi açılış turu

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım 05:00
Formula 1

F1 Güç Ünitesi ve ERS Çalışma Prensibi - Formula 1'i Tanıyalım

Son Haberler

Hamilton önce Ferrari spekülasyonlarını yalanladı, sonra paylaşımını kaldırdı
F1

Hamilton önce Ferrari spekülasyonlarını yalanladı, sonra paylaşımını kaldırdı

Ferrari'nin sorunlu motora rağmen aerodinamiyi suçladığı araç: F92A
F1

Ferrari'nin sorunlu motora rağmen aerodinamiyi suçladığı araç: F92A

Vettel: "Araçta daha rahatım fakat SF1000 yeterince rekabetçi değil"
F1

Vettel: "Araçta daha rahatım fakat SF1000 yeterince rekabetçi değil"

Sainz: "Hâlâ F1 2019 oyununa alışmaya çalışıyorum"
eSpt

Sainz: "Hâlâ F1 2019 oyununa alışmaya çalışıyorum"

Ferrari: "Hedefimiz Leclerc'i şampiyon yapmak"
F1

Ferrari: "Hedefimiz Leclerc'i şampiyon yapmak"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
25 Haz - 28 Haz
Biletler
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.