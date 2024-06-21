Hamilton: "Ön gruptan uzakta değiliz"

İkinci seansta iyi bir performans sergileyen Lewis Hamilton, en hızlı turu atmayı başardı ve Mercedes'in gücünü gösterdi.

İngiliz pilot, seansın ardından net bir şey söylemekten kaçınsa da araçtan memnun olduğunu gizlemedi.

Hamilton şöyle konuştu: "İlk antrenman seansı bizim için en iyi seans değildi fakat yine de oldukça fazla şey öğrendik."

"İkinci antrenman seansı çok daha iyiydi ve araç harika hissettiriyordu. Pist çok sıcaktı, bu yüzden lastikler için kolay bir seans değildi."

"Yine de genel olarak, öndeki grubun içinde olmaktan çok da uzakta olduğumuzu hissetmedim."

"Son yarışlarda ileriye doğru iyi bir adım attık. Herkes bizi bu noktaya getirmek ve daha fazlasını elde etmek için çok çalıştı."

"Halihazırda kendimiz için belirlediğimiz net bir yön var. Bunun pistteki performansımıza yansıdığını görmeye başlıyoruz, ki bu harika."

"Umarım bugün yakaladığımız ivmeyi Cumartesi günü de devam ettirir ve önümüzdeki rakiplerimize yaklaşabiliriz."