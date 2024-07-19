Hamilton: "Ön bölümün gerisindeyiz"

Mercedes pilotları, cuma günü McLaren ve Red Bull'a kıyasla biraz daha geride göründüler; üstelik Ferrari de genel anlamda daha iyi bir görüntü çizdi.

Günü yedinci bitiren Lewis Hamilton şöyle konuştu: "Bu hafta sonu hava gerçekten çok sıcak. Yılın bu zamanlarında Budapeşte'de durum genellikle böyledir! Buna adapte olmak gerekiyor."

"Bugün şu ana kadarki en iyi cuma günü değildi. Araç ayarları harika hissettirmedi ve en iyi formumuzda değildik."

"İki seans arasında birkaç küçük değişiklik yaptık fakat bunlar önemli şeyler değildi."

"Aracın neden en iyi durumda olmadığına dair bazı fikirlerimiz var. Bu nedenle yarın öncesinde aracı geliştirmek için gece boyunca çalışacağız."

"Rekabet yine çok yakın. Tek tur hızımız en iyisi olmasa da, yarış temposu iyi görünüyordu. Hâlâ öndekilerin bir adım gerisindeyiz ancak cumartesi günü bu farkı mümkün olduğunca kapatmak için elimizden geleni yapacağız."