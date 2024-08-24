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Formula 1 Hollanda GP

Hamilton: "Oldukça sinir bozucu bir seanstı!"

Lewis Hamilton, Hollanda GP sıralama turlarında Q2'de elenmesinin ardından seansın 'oldukça sinir bozucu' geçtiğini söylüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Son üç yarışta iki galibiyet elde eden Hamilton'ın ve dolayısıyla Mercedes'in yaz arasından sonraki ilk yarışta nasıl bir performans göstereceği merak konusuydu.

Ancak Zandvoort'taki hafta sonu şu ana kadar yedi kez dünya şampiyonu için iyi geçmedi.

Cumartesi günkü sıralama turlarında Hamilton Q2'de elenerek 12. olurken, takım arkadaşı George Russell son bölüme kalmayı başararak 4. sırayı elde etti.

Seansın ardından konuşan Hamilton, oldukça kötü bir seans geçirdiğini dile getirdi.

"Oldukça sinir bozucu bir seanstı. Adeta tüm seans domino taşları gibiydi, gittikçe daha kötü oldu."

Q1'de 9. virajda Red Bull pilotu Sergio Perez, hızlı turunda Hamilton'ın kendisini engellediğini söyleyerek takım telsizinden şikayet etti. Bu olay komiserler tarafından not edilse de herhangi bir inceleme çıkmadı.

Hamilton bu konuda, "Perez ile olan olaydan sonra her şey kötüye gitti."

"Yoldan çekilmek için elimden geleni yaptım, mümkün olduğunca sol taraftaydım ama zamanlama kötüydü." dedi.

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