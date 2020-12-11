Hamilton: "Okulun ilk günündeymiş gibi hissettim"

BAE hükûmetinin sert karantina koşulları altında Abu Dhabi'ye giriş yapan Hamilton, dört farklı testten de negatif sonuç vererek padoğa giriş yapabildi ve bugün itibariyle W11'in koltuğuna yeniden oturdu.

İlk antrenman seansını beşinci sırada tamamlayan İngiliz pilot, ikinci antrenman seansını ise ikinci sırada tamamlamayı başardı.

Nasıl hissettiği sorusunu yanıtlayan Hamilton şunları söyledi: "Bu sabah burada olabildiğim için oldukça ama oldukça mutlu ve minnettar oldum. Ve tabii ki de sezonu güçlü bitirebilmeye çalışmak için de çok heyecanlıyım. Sanki okulun ilk günündeymişim gibi bir hissiyata sahibim."

"İlk seansta her şeye alışmak biraz zamanımı aldı ve ikincisinde de biraz kendimi toparlamaya çalıştım, ancak hiç de fena değildi. Günün başında 40 dakika kaybetmiş olmamıza rağmen sanırım her şeyi tamamlamayı başardık."

Bahreyn GP'sinin ardından testi pozitif çıkan ve karantinaya girmek zorunda kalan Hamilton'ın yerine, Mercedes Sürücü Akademisi üyesi Williams pilotu George Russell getirildi.

Russell, Sakhir GP'sindeki performansı ile herkesi şaşkınlığa uğrattı ve yarışın büyük bir çoğunluğunu lider olarak götürmüş olsa da, Mercedes'in büyük pit hatası ve lastik patlaması nedeniyle yarışı dokuzuncu sırada tamamladı.

Hamilton, başkasının kendi aracında yarışması hakkında nasıl hissettiği konusunda şunları söyledi: "Bence George inanılmaz bir iş yaptı. Bunu herkes biliyor olmalı. Bence çok garipti."

"27 senelik yarış hayatım boyunca bir yarış bile kaçırmadım. Bir gün bu konu hakkında, yazdığım kitapta da konuşacağım. Ancak dediğim gibi, geri döndüğüm için oldukça minnettarım."

Geri dönüşün ne kadar önemli olduğu sorusuna ise Hamilton şu yanıtı verdi: "Yani, aslında yaptıklarımı daha çok güven altına almak için daha fazla şey yapmama gerek yok... en azından daha önemli bir şey yapmama gerek yok."

"Sadece buraya gelip hafta sonunun keyfini çıkarmak ve yaptığım işten zevk almak istedim. Fabrikada bulunan herkes çok büyük bir iş yaptı ve bu sene onlarla beraber çalışmak büyük bir ayrıcalık oldu. Bu yüzden bu hafta sonu kanıtlamamız gereken bir şey yok."

"Kendim kanıtlaması gereken bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Sadece biraz eğlenmek için buradayım."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Bu sabah aracına geri dönen Hamilton, açılış turlarının ardından garaja geri döndü ve araç üzerinde bir takım çalışmalar yapıldı, bu sebeple de İngiliz pilot büyük bir zaman kaybetti.

Araçla ilgili herhangi bir sorun olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Hamilton şunlara değindi: "Hayır, daha çok... biraz sorunlu bir gün geçirdiğimiz kesin. Ortada olan pek çok şey var ve çocuklar üç haftadır yollardalar."

"Bu yüzden bir takım sorunlar yaşadık, ancak her zaman olduğu gibi bunların önüne geçtik ve yarın daha da iyi olacağımıza inanıyorum."

"Bugün, gelecek sene için yaptığımız testlerin çoğunu tamamladık. Garajdaki arkadaşlarımız, gelecek sene için her zaman olduğu gibi olabildiğince fazla çalışmaya devam ediyorlar."