Hamilton: "Okul, hayatımın en travmatik ve zor dönemiydi"

Hamilton, Jay Shetty'nin podcast'ine çocukluğunda yaşadığı deneyimleri ve altı yaşındayken nasıl zorbalığa maruz kaldığını anlattı.

Hamilton, "Okul, muhtemelen hayatımın en travmatik ve zor dönemiydi"

"Altı yaşındayken gerçekten zorbalığa uğruyordum, sanırım o zamanlar okuldaki üç siyahi çocuktan biriydim. Benden daha büyük, daha güçlü olan zorba çocuklar beni sürekli hırpalıyordu."

"Oyun alanında futbol takımları seçimi için sıraya girdiğinizde, diğerlerinden daha iyi olsam bile her zaman en son seçilen ya da seçilmeyen kişi ben olurdum." dedi.

Babası Anthony Hamilton siyahi ve Grenada kökenli, annesi Carmen Larbalestier ise beyaz bir İngiliz. Hamilton kendisini siyah olarak tanımlıyor ve Stevenage'da büyürken sürekli olarak yaşadığı 'iğnelemelerden' bahsediyor.

Hamilton, "Sürekli iğnelemeler, size fırlatılan muz tarzı şeyler ya da 'N' kelimesini çok rahat kullanan insanlar vardı. İnsanlar size 'melez' diyor ve nereli olduğunuzu bilmiyorlar. Bu benim için çok zordu." diye devam etti.

Lance Stroll, Aston Martin,Lewis Hamilton, Mercedes, Valtteri Bottas, Mercedes, and others stand and kneel in support of the End Racism campaign prior to the start

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images