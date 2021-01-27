Hamilton: "Yüzümdeki gülümsemenin kaybolduğu gün F1'den ayrılacağım"

Sezon öncesi testlere sadece yedi hafta kalmasına rağmen Hamilton henüz Mercedes'le bir sözleşme imzalamadı.

Hamilton'ın şu anda bu başarılı kariyerini sonlandırması beklenmese de, 36 yaşındaki pilot kendisi için bazı emeklilik kriterleri belirledi.

Mercedes'in sponsoru Crowdstrike'la birlikte "Formula for Success" podcastinde konuşan Hamilton, "Neye tutkuyla bağlı olduğunuzu bilmelisiniz" derken, insanların sevdikleri şeyi yapması gerektiğine dikkat çekti ve kendi macerasının bir noktada çok ciddileştiğini söyledi.

Hamilton, "Tek bir hayatımız var. Yaptığınız şeyden zevk almalısınız. Her gün yaptığınız işte mutluluk bulmalısınız. Bence anı yaşayabilmem için bu gerçekten önemli."

"Evet, çok rekabetçi bir alanda yer alıyorum ancak o araca bindiğimde, ekip aracı çalıştırdığında ve garajdan çıktığımda yüzümde büyük bir gülümseme oluyor. Yıllardır devam eden yarış serüvenlerine rağmen bu, bugün bile aynen böyle."

"O gülümsemeye sahip olmadığım bir gün olursa, o zaman bittiğini ve başka bir yere geçmem gerektiğini anlarım." ifadelerini kullandı.

Hamilton'ın pistlerden başka ilgi alanları da olduğunu, ünlü pilotun Tommy Hilfiger'la modaya yönelik şeyler yaptığı ve XNDA takma adıyla müzik yaptığı biliniyor

Hamilton, diğer tutkularının hayatındaki dengeyi bulmasına yardımcı olduğunu bu nedenle onların kendisi için 'hayati' bir değeri olduğuna inanıyor.

"Bir şeyde iyi olmanız, sadece bir konuda başarılı olacağınız anlamına gelmez. Başka şeylere de sahip olamazsınız, bu yüzden tutkulu olduğum başka şeyler bulmaya çalışıyorum."

"Müziği seviyorum. Bu yüzden, gitardan piyano çalmayı öğrenmeye kadar -pek iyi olmasam da- bir aşamaya gidebileceğimi biliyorum, bence bu çok önemli."