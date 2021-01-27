Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Yüzümdeki gülümsemenin kaybolduğu gün F1'den ayrılacağım"

paylaşım
yorumlar
Hamilton: "Yüzümdeki gülümsemenin kaybolduğu gün F1'den ayrılacağım"
Ekleyen:
, Editör

Lewis Hamilton, araç sürerken yüzündeki gülümseyi kaybettiğini fark ettiği anda F1'den uzaklaşacağını söyledi.

Sezon öncesi testlere sadece yedi hafta kalmasına rağmen Hamilton henüz Mercedes'le bir sözleşme imzalamadı.

Hamilton'ın şu anda bu başarılı kariyerini sonlandırması beklenmese de, 36 yaşındaki pilot kendisi için bazı emeklilik kriterleri belirledi.

Mercedes'in sponsoru Crowdstrike'la birlikte "Formula for Success" podcastinde konuşan Hamilton, "Neye tutkuyla bağlı olduğunuzu bilmelisiniz" derken, insanların sevdikleri şeyi yapması gerektiğine dikkat çekti ve kendi macerasının bir noktada çok ciddileştiğini söyledi.

Hamilton, "Tek bir hayatımız var. Yaptığınız şeyden zevk almalısınız. Her gün yaptığınız işte mutluluk bulmalısınız. Bence anı yaşayabilmem için bu gerçekten önemli."

"Evet, çok rekabetçi bir alanda yer alıyorum ancak o araca bindiğimde, ekip aracı çalıştırdığında ve garajdan çıktığımda yüzümde büyük bir gülümseme oluyor. Yıllardır devam eden yarış serüvenlerine rağmen bu, bugün bile aynen böyle."

"O gülümsemeye sahip olmadığım bir gün olursa, o zaman bittiğini ve başka bir yere geçmem gerektiğini anlarım." ifadelerini kullandı.

Hamilton'ın pistlerden başka ilgi alanları da olduğunu, ünlü pilotun Tommy Hilfiger'la modaya yönelik şeyler yaptığı ve XNDA takma adıyla müzik yaptığı biliniyor

Hamilton, diğer tutkularının hayatındaki dengeyi bulmasına yardımcı olduğunu bu nedenle onların kendisi için 'hayati' bir değeri olduğuna inanıyor.

"Bir şeyde iyi olmanız, sadece bir konuda başarılı olacağınız anlamına gelmez. Başka şeylere de sahip olamazsınız, bu yüzden tutkulu olduğum başka şeyler bulmaya çalışıyorum."

"Müziği seviyorum. Bu yüzden, gitardan piyano çalmayı öğrenmeye kadar -pek iyi olmasam da- bir aşamaya gidebileceğimi biliyorum, bence bu çok önemli." 

Leclerc, Fiorano testiyle F1 aracına döndüğü için mutlu

Önceki haber

Leclerc, Fiorano testiyle F1 aracına döndüğü için mutlu
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

Çok Okunanlar Bugün

İtalyan basını: "Honda ve Red Bull, 2021 için büyük değişiklikler yaptı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

İtalyan basını: "Honda ve Red Bull, 2021 için büyük değişiklikler yaptı"

Sainz, Ferrari ile ilk kez piste çıktı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari ile ilk kez piste çıktı

Leclerc, Fiorano testiyle F1 aracına döndüğü için mutlu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Fiorano testiyle F1 aracına döndüğü için mutlu

Hamilton: "Yüzümdeki gülümsemenin kaybolduğu gün F1'den ayrılacağım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Yüzümdeki gülümsemenin kaybolduğu gün F1'den ayrılacağım"

F3 Asya: Cem, Dubai'deki ilk test seansında dördüncü oldu
F3 F3 / Test raporu

F3 Asya: Cem, Dubai'deki ilk test seansında dördüncü oldu

Alesi, oğlunun F1 testiyle Ferrari'ye veda etmesinin ardından "duygusal"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alesi, oğlunun F1 testiyle Ferrari'ye veda etmesinin ardından "duygusal"

F1, kritik motor oylamasını erteledi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, kritik motor oylamasını erteledi

Aston Martin, Vettel'le ilgili yeni bir klip yayınladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin, Vettel'le ilgili yeni bir klip yayınladı

Son Haberler

Hamilton: "Yüzümdeki gülümsemenin kaybolduğu gün F1'den ayrılacağım"
F1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Yüzümdeki gülümsemenin kaybolduğu gün F1'den ayrılacağım"

Leclerc, Fiorano testiyle F1 aracına döndüğü için mutlu
F1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc, Fiorano testiyle F1 aracına döndüğü için mutlu

Sainz, Ferrari ile ilk kez piste çıktı
F1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Ferrari ile ilk kez piste çıktı

İtalyan basını: "Honda ve Red Bull, 2021 için büyük değişiklikler yaptı"
F1 Formula 1 / Son dakika

İtalyan basını: "Honda ve Red Bull, 2021 için büyük değişiklikler yaptı"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İtalyan basını: "Honda ve Red Bull, 2021 için büyük değişiklikler yaptı"

3s
2
Formula 1

Sainz, Ferrari ile ilk kez piste çıktı

2s
3
Formula 1

Leclerc, Fiorano testiyle F1 aracına döndüğü için mutlu

1s
4
Formula 1

Hamilton: "Yüzümdeki gülümsemenin kaybolduğu gün F1'den ayrılacağım"

38 dk
5
F3

F3 Asya: Cem, Dubai'deki ilk test seansında dördüncü oldu

2s

Son Haberler

Hamilton: "Yüzümdeki gülümsemenin kaybolduğu gün F1'den ayrılacağım"

Hamilton: "Yüzümdeki gülümsemenin kaybolduğu gün F1'den ayrılacağım"

Formula 1
38dk
Leclerc, Fiorano testiyle F1 aracına döndüğü için mutlu

Leclerc, Fiorano testiyle F1 aracına döndüğü için mutlu

Formula 1
1s
Sainz, Ferrari ile ilk kez piste çıktı

Sainz, Ferrari ile ilk kez piste çıktı

Formula 1
2s
İtalyan basını: "Honda ve Red Bull, 2021 için büyük değişiklikler yaptı"

İtalyan basını: "Honda ve Red Bull, 2021 için büyük değişiklikler yaptı"

Formula 1
3s
Alesi, oğlunun F1 testiyle Ferrari'ye veda etmesinin ardından "duygusal"

Alesi, oğlunun F1 testiyle Ferrari'ye veda etmesinin ardından "duygusal"

Formula 1
3s

Son Videolar

The Silver Arrows Story: Mercedes W04 03:30
Formula 1
25 Oca 2021

The Silver Arrows Story: Mercedes W04

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03 03:28
Formula 1
20 Oca 2021

Gümüş Oklar'ın hikayesi: Mercedes W03

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi? 07:04
Formula 1
20 Oca 2021

2021'deki yere basma gücü kuralları her şeyi değiştirecek mi?

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021 03:08
Formula 1
20 Oca 2021

Renault rebrands as Alpine F1 Team for 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future 07:56
Formula 1
12 Oca 2021

What Abiteboul's Exit Means for Alpine F1's Future

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.