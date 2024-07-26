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Formula 1 Belçika GP

Hamilton: "Norris'in yerinde Max olsaydı, yer vermezdi"

Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Lando Norris'in takım arkadaşına yer vererek doğru yaptığını düşünüyor.

Ezel Tan
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, gives the fans a thumbs up

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, gives the fans a thumbs up

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Son yarış Macaristan GP'de McLaren, Lando Norris şampiyonada önde yer alsa da, Oscar Piastri'ye ilk sırayı bırakmasını istemişti.

Bu karar F1 dünyasını ikiye böldü ve Belçika GP öncesinde de önemli bir tartışma konusuydu.

Lewis Hamilton'ın bu konudaki yorumu dikkat çekiciydi çünkü sözlerinde Max Verstappen'e bir gönderme de vardı.

Lando'nun Piastri'ye yerini vermesinin doğru olup olmadığı sorusuna Hamilton, "Yani, ikisinin de şampiyonada hangi konumda olduğunu bilmiyorum."

"Bu benim vereceğim bir karar değil. Yani, Max olsaydı geçmesine izin vermezdi!"

"Fakat ne diyeceğimi bilmiyorum, karar vermek bana düşmüyor."

"Ben o durumda olsaydım, ne kadar zor olsa da takımımın benden yapmamı istediği şeyi yapardım."

"Nihayetinde bu sizinle ilgili değil. Temsil ettiğiniz ve birlikte çalıştığınız 2,000 kişiyle ve bunun verdiği mesajla ilgili."

"Sonuçta doğru kararı verdiğini düşünüyorum." cevabını verdi.

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