Hamilton: "Norris'in yerinde Max olsaydı, yer vermezdi"

Son yarış Macaristan GP'de McLaren, Lando Norris şampiyonada önde yer alsa da, Oscar Piastri'ye ilk sırayı bırakmasını istemişti.

Bu karar F1 dünyasını ikiye böldü ve Belçika GP öncesinde de önemli bir tartışma konusuydu.

Lewis Hamilton'ın bu konudaki yorumu dikkat çekiciydi çünkü sözlerinde Max Verstappen'e bir gönderme de vardı.

Lando'nun Piastri'ye yerini vermesinin doğru olup olmadığı sorusuna Hamilton, "Yani, ikisinin de şampiyonada hangi konumda olduğunu bilmiyorum."

"Bu benim vereceğim bir karar değil. Yani, Max olsaydı geçmesine izin vermezdi!"

"Fakat ne diyeceğimi bilmiyorum, karar vermek bana düşmüyor."

"Ben o durumda olsaydım, ne kadar zor olsa da takımımın benden yapmamı istediği şeyi yapardım."

"Nihayetinde bu sizinle ilgili değil. Temsil ettiğiniz ve birlikte çalıştığınız 2,000 kişiyle ve bunun verdiği mesajla ilgili."

"Sonuçta doğru kararı verdiğini düşünüyorum." cevabını verdi.