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Formula 1

Hamilton'ın kararı, Norris'in yeni anlaşmasında rol oynamış olabilir mi?

McLaren CEO'su Zak Brown'a, Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçişinin Lando Norris'in McLaren ile yeni anlaşmasında bir rol oynayıp oynamadığı soruldu.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, McLaren, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, sıralama sonrasında Parc Ferme'de konuşuyor

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton'ın 2025 yılı için Ferrari'ye geçmesi, şubat ayı başında Formula 1 dünyasında şok etkisi yarattı.

Bundan sadece birkaç gün önce McLaren, Norris'in gelecek yıllarda da takımdaki yerini sağlamlaştırması için uzun vadeli yeni bir sözleşme uzattığını duyurarak rakiplerinden gelebilecek ilgiyi savuşturmuştu.

Beyond the Grid podcast'inde McLaren'in Hamilton'ın Ferrari hamlesiyle ilgili bir 'uyarı' alıp almadığı ve bunun yeni Norris anlaşmasında bir rol oynayıp oynamadığı sorulduğunda Brown, şunları söyledi: "Hayır, aslında onunla yıl sonunda anlaşmıştık ama duyuruyu onunla birlikte yapmak istedik."

"Genelde yıl sonundan sonra pilotlarımızın biraz ortadan kaybolmasına izin veririz. Bu yüzden bir basın açıklaması yapmak istemedik. Yani Lando ile sözleşmeyi birkaç ay önce imzalamıştık."

"Lando'yu istediğimizi biliyorduk. Takımla ilgili hedefimin büyük bir kısmı bu: İstikrar, görünürlük ve uzun ömürlülük."

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrates victory with his team

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, celebrates victory with his team

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Brown da kısa bir süre önce 2030 yılına kadar McLaren CEO'su olarak devam etmek üzere yeni bir sözleşme imzaladı.

Son Dünya Şampiyonluğu'nu 2008'de Hamilton ile elde eden takımın yeniden şampiyonluk mücadelesi vermesine yardımcı olmak istediğini zaten açıkça ifade etmişti ve bu yeni anlaşmanın da bu yolda atılacak bir sonraki adım olduğunu söylüyor.

Brown, "Bu benim için kolay bir karardı."

"Onlara 10 yıllık bir plan üzerinde çalıştığımı söyledim ve bunun McLaren'daki son sözleşmem olacağını sanmıyorum."

"Yani bundan sonra bir 10 ya da 20 yıl daha görebilirim - McLaren'da çalışmayı kesinlikle seviyorum." dedi.

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