Hamilton: "Norris'in Verstappen ile yaşadıklarını 2021'de ben de yaşadım"
Hamilton, Formula 1'deki cezalara dikkat çekerek sporun daha adil ve tutarlı hale gelmesi gerektiğini belirtti.
Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, Formula 1'deki ceza ve kural uygulamalarındaki tutarsızlıkların giderilmesi gerektiğini savunarak, Max Verstappen ile 2021'de yaşadığı olaylara atıfta bulundu.
Hamilton, Verstappen ve Norris arasındaki mücadeleyi değerlendirdi ve şunları söyledi: "Max ile yaşadığım birçok durumda bunu gördüm. Sürekli içeriye dalarak öne geçip, sonra da dışarı taşarak pozisyonunu koruyamazsın."
"2021'de Brezilya'da olanları hatırlıyorum. Frenleme esnasında öndeyken diğer araç ayağını frenden çekerek virajı alamıyor ve seni de dışarı itiyor. Ancak sonra ikimizin de dışarı çıktığını söylüyorlar, ama benim başka seçeneğim olmuyordu."
"Kesinlikle bu konuda bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bu alan hep gri kaldı ve bu yüzden Max yıllarca bu durumdan faydalandı. Kurallarda kesinlikle bazı ayarlamalar yapılması gerekiyor. Aynı zamanda hafta sonları arasında tutarsızlıklar da var."
"Spor olarak her alanda seviyemizi yükseltmeliyiz. Diğer global spor dallarına da bakarsak, örneğin tüm mücadelelere katılan hakemler var. Bence bu bizim sporumuz için de kötü bir şey olmazdı."
İngiliz pilot, Meksika GP'si hakkında şunları ekledi: "Son yarışta yaşadığım sorunları burada da yaşar mıyım bilmiyorum. Araç çok dengesizdi ama burası daha düzgün bir pist, o yüzden umarım aynı sorunları yaşamayız. Eğer yaşanmazsa, belki de öne biraz daha yakın olabiliriz."
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