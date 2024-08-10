Hamilton: "Norris'in bu sezon şampiyon olması imkansız değil"

Sezonun bitimine 10 yarış kala Norris, Verstappen'in 78 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

McLaren ise Takımlar Şampiyonası'nda Red Bull'un sadece 42 puan gerisinde yer alıyor.

Verstappen'in sıralamalardaki büyük farkı onu şampiyonluğun favorisi olarak gösterirken, Hamilton Red Bull'un sezon boyunca gösterdiği performansı övdü.

Hamilton, Verstappen ve Norris arasındaki puan farkı hakkında şu şekilde konuştu: "Muhtemelen %100'e çok yakın bir performans gösteren bir araca karşı 70 büyük bir sayı."

"Bir iki yarışta sorun yaşamış olsalar da bunun dışında çok ama çok yüksek performanslı bir takım."

Norris ilk 14 yarışta sadece 1 yarış zaferi elde etti ancak istikrarlı podyum sonuçları onu ikinciliğe taşıdı.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, pole man Lando Norris, McLaren F1 Team, talk after Qualifying Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Buna karşılık Verstappen 7 yarış kazandı ancak son dört yarışta zafere ulaşamadı.

Hamilton, Norris'in yıl sonuna kadar öne geçme ihtimali düşük de olsa bunun gerçekleşebileceğini düşünüyor.

Mercedes pilotu, "Norris'in öne geçmesi imkansız değil ama gerçekten çok zor."

"Şu anda McLaren'ın, rekabet edebilecek çok güçlü araçları ve iki sürücüleri var. Yani yeterli çalışmaları yaptıkları takdirde bu kesinlikle elde edilebilir bir şey." dedi.