Hamilton, NFL takımlarından Denver Broncos'un ortağı oldu

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Hamilton'ın motor sporları dışındaki yatırımları devam ediyor. İngiliz pilot her ne kadar Mercedes F1 takımıyla başarılı olmaya odaklansa da, F1 dışında iş yatırımları yapmaktan geride kalmıyor.

Bugün yapılan açıklamada, Hamilton'ın Walton-Penner şirketi tarafından satın alınan Denver Broncos NFL takımının sahipleri arasına katıldığı duyuruldu.

Rob Walton, "Sir Lewis Hamilton'ı takımın ortakları arasında görmekten memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Walton, Hamilton hem lider olarak hem de sosyal olaylara olan yaklaşımıyla takıma büyük katkı sağlayacağını belirtti.

Walton, "Kazanan bir takıma liderlik etmek için ne gerektiğini bilen şampiyon bir sporcu ve kendi sporunda bile küresel eşitliğin ateşli bir savunucusu. 100'den fazla yarış galibiyetiyle Lewis, tüm zamanların en başarılı F1 sürücüsü olarak kabul ediliyor."

"Onun dayanıklılık ruhu ve mükemmellik seviyesi, Broncos'un ortaklık grubu ve organizasyonu için bir değer olacaktır." dedi.

Bu anlaşmanın duyurulmasının ardından Hamilton ise sosyal medya hesabından, "Bu takımın inanılmaz ortakları arasına katılmak ve Broncos tarihinin bir parçası olmaktan heyecan duyuyorum. Bu, sporu etkilemek ve dünya standartlarında bir şirketle çalışmak için ömür boyu bir kez elde edilebilecek bir fırsat."

"Takım adına çalışmaya ve sporda daha çeşitli liderliğin değerinin bir örneği olarak hizmet etmeye hazırım." dedi.

Hamilton bu sene başında Serena Williams ile birlikte Chelsea futbol takımında hisse satın almaya çalışmış ancak başarılı olamamıştı.

Hamilton ve Colorado arasındaki ilişki yeni değil çünkü Hamilton'ın orada bir malikanesi bulunuyor. Hamilton ayrıca takımın şampiyonluğu kazandığı 2016 Super Bowl'a da katılmıştı.

Hamilton'ın diğer taraftan İngiltere'de bir vegan burger restoranı ve Extreme E'de mücadele eden bir takımı bulunuyor.