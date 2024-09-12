Hamilton, Newey ile çalışamayacağı için hayal kırıklığına uğramamış

Geçmişte hem Hamilton hem de Newey birlikte çalışmayı çok istediklerini itiraf etmişlerdi.

Her ne kadar bu büyük olasılıkla hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olsa da, yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton çok da hayal kırıklığına uğramış değil.

Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde kendisine Newey'nin Ferrari'de kendisine katılmayacağı için hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı sorulan Hamilton şu yanıtı verdi: "Dürüst olmak gerekirse, hayır."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Daha önce Adrian'la çalışmanın bir onur olacağını söylemiş olsam da, örneğin Adrian olmadan iki şampiyonluk kazanan takımla çalışma ayrıcalığına sahip olduğumu hissediyorum."

"Bence her takım onunla çalışmaktan mutlu olurdu ama günün sonunda kendisi için en iyi olanı seçti."

"Bu benim için hiçbir şeyi değiştirmiyor, yani hedefimi ya da bir sonraki hamleme odaklanmamı değiştirmiyor. Hâlâ birlikte yapabileceğimiz pek çok şey olduğuna inanıyorum."