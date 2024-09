Hamilton, Newey ile çalışamayacağı için hayal kırıklığına uğramamış

Geçmişte hem Hamilton hem de Newey birlikte çalışmayı çok istediklerini itiraf etmişlerdi.

Her ne kadar bu büyük olasılıkla hiçbir zaman gerçekleşmeyecek olsa da, yedi kez dünya şampiyonu olan Hamilton çok da hayal kırıklığına uğramış değil.

Azerbaycan Grand Prix'si öncesinde kendisine Newey'nin Ferrari'de kendisine katılmayacağı için hayal kırıklığına uğrayıp uğramadığı sorulan Hamilton şu yanıtı verdi: "Dürüst olmak gerekirse, hayır."

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, 2nd position, Adrian Newey, Chief Technology Officer, Red Bull Racing, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images