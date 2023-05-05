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Hamilton net: "Emekli olmayacağım"

Lewis Hamilton, emekli olacağı söylentilerini net bir dille yalanladı.

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Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, prepares to give a guest a Pirelli Hot Laps ride

Lewis Hamilton, 2007'den beri Formula 1'de yer alıyor ve yaklaşık 6-7 yıllık süreçte her yıl emekli olacağı söylentileri çıkıyor.

İngiliz pilot bu söylentileri her seferinde yalanlayıp, yeni kontrat imzaladı. Bu yıl sonunda bitecek kontratının ardından yine emekli olacağı söyleniyor.

Ancak Miami'de konuşan yedi kez dünya şampiyonu, kariyerinin en formda döneminde olduğu için emeklilik düşünmediğini söyledi.

Hamilton, "Yakın zamanda emekli olmayı planlamıyorum."

"Kariyerimin sonunda değilim. Hayatımın en güzel dönemindeyim. Her şey kendiniz üzerinde çalışmaya, kendinizi fiziksel ve zihinsel olarak zinde tutmaya ne kadar istekli olduğunuza bağlı."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG speaks to the media

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG speaks to the media

Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images

"LeBron James'e bakın, Tom Brady'ye bakın. Onlar kendinizi adamaya devam ettiğiniz sürece formda kalabileceğinizi kanıtlıyor."

"Herhangi bir değişiklik yapmayı planlamıyorum, motivasyonumu arttırmak ve daha iyi olmak istiyorum." dedi.

Hamilton, başka bir takıma geçme ihtimaliyle ilgili de şöyle diyor: "Kariyerimi başka bir yerde bitirmeyi hiç düşünmediğimi söylersem yalan söylemiş olurum."

"Yarışmaya McLaren'da başladım ve her zaman McLaren ailesinin bir parçası olarak kalacağımı düşünüyorum. Ne de olsa 13 yaşındayken beni desteklemeye başladılar, bu yüzden bir gün McLaren'da olsaydım nasıl olurdu diye düşündüm."

"Tabii ki Ferrari pilotlarını seyrettim, kırmızı aracı sürmenin nasıl bir şey olacağını hayal ettim. Fakat benim takımım Mercedes, burası benim evim. Burada olmaktan ve onlar için sürmekten mutluyum."

"Henüz sözleşme imzalamasam da bunun üzerinde çalışıyoruz."

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