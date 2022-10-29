Hamilton: "Nerede olduğumuzu söylemek zor"
Mercedes pilotu Lewis Hamilton, cuma günü iyi performans gösterseler de nerede oldukları hakkında konuşmanın zor olduğu görüşünde.
Lewis Hamilton, ikinci antrenman seansını tıpkı pilotların çoğu gibi 2023 lastiklerini test ederek geçirdi ve dördüncü oldu.
George Russell'ın ilk sırada yer aldığı günün ardından konuşan Hamilton, "Bugün iyi bir seans geçirdim ve şu ana kadarki performansımız hakkında genel olarak iyi hissediyorum."
"Pistte sürüş yapmaktan gerçekten büyük keyif aldım çünkü aracın detaylarını anladıkça, kendimizi giderek daha iyi hissediyoruz."
Lewis Hamilton, Mercedes W13
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
"İkinci antrenman seansındaki lastik testini mümkün olan en iyi şekilde kullanmaya çalıştık. Diğer takımlara kıyasla tam olarak nerede olduğumuzu henüz bilmiyorum çünkü herkes farklı programlar uyguluyordu. George ilk seansı kaçırdığı için farklı programdaydı ve ben de esas olarak kendi programıma odaklanmaya çalışıyordum."
"2023 lastikleri mevcut lastiklere çok benziyor. Muhtemelen yarış temposunda biraz daha tutarlı ve aşırı ısınma anlamında daha yönetilebilir."
"Hafta sonuna dönersek, bu gece ön tarafta rekabet edip edemeyeceğimizi görmek için çok çalışacağız ancak bu araçla hafta sonunun geri kalanının nasıl geçeceğini asla bilemezsiniz."
"Umarım bugün elde ettiğimiz olumlu sonucu geliştirmeye devam edebiliriz."
Cumartesi günü daha iyi olmayı bekleyip beklemediği sorusuna Hamilton, "Hiçbir fikrim yok, bu araçla asla bilemezsiniz. Umarım durum olumsuz olmaz."
"Yine de kendimizi biraz daha ileriye götürüp götüremeyeceğimizi görmek için daha yapacak çok işimiz var." cevabını verdi.
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