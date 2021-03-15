Hamilton: "Nerede olduğumuzu iki hafta sonra göreceğiz"

Mercedes, testin son gününde en çok tur atan takımlardan birisi oldu ve toplamda 140 tur atmayı başardı.

Ancak üç günün sonunda toplam 304 tura sahip olan Mercedes, testlerin en az tur atan ekibi oldu. Takım dün bir dizi sıralama simülasyonu yapsa da, bu turlarda araçtan maksimumu almadıkları görülebiliyordu.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton da nihai yorumunu yapmak için Bahreyn GP'yi bekliyor.

İngiliz pilot, "Hiçbir zaman testlerin büyük bir hayranı olmadım, sadece yarışmayı seviyorum. Muhtemelen daha fazla güne sahip olmak isteyeceğim tek yıl buydu, çünkü yapacak çok işimiz var."

"Geçmişte testlerden sonra herkesten daha hızlı olduğumuzu hiç hissetmemiştik çünkü insanların yakıt ve ayarlarla ilgili tam olarak ne yaptığını asla bilemezsiniz."

"Her zaman aracımızı elimizden gelen en iyi şekilde anlamaya odaklanıyoruz ve dürüst olmak gerekirse bu yıl da aynı şeyi hissediyorum. Tam olarak nerede durduğumuzu iki hafta sonraki sıralama turlarına kadar bilemeyeceğiz."

"Bugün bazı gelişim çalışmaları yaptık ama hâlâ olmak istediğimiz yerde değiliz."

"Tek bir alan seçemiyorum, genel olarak bir turun tüm yönlerinde gelişmemiz gerektiğini düşünüyorum. Tekrardan mücadele etmeyi ve odaklanmış bir zihin yapısına dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

"Takım olarak hepimiz aynı gemideyiz, birlikte kazanıyoruz ve birlikte kaybediyoruz. Bu çocuklarla birlikte bir başka yolculuğa daha başlamaktan mutluluk duyuyorum." dedi.

Valtteri Bottas ise şunları ekledi: "Birinci gün benim için sorunlu geçtiği için son iki günün verimli ve temiz geçmesinden memnunum. Tıpkı cumartesi günü olduğu gibi bugün de bol bol tur atık ve iyi testler yaptık. Hâlâ tamamen rahat değilim ama gelişiyoruz ve daha iyi hale geliyoruz. Daha yapılacak çok iş var; Son birkaç gün içinde, ilk yarıştan önce aracımızı daha hızlı hale getirmek için analiz edeceğimiz çok sayıda veri topladık."

"Aracın ve takımın şampiyonluk için savaşma potansiyeline sahip olduğuna kesinlikle inanıyorum. Paketin performans anlamında henüz tam olarak bir araya geldiğini düşünmüyorum ama olacağından hiç şüphem yok. Araçta yeterince zaman geçirdim ve hem kısa hem de uzun sürüşler yaptım. Sonunda kendimi gerçekten rahat hissediyorum. Şahsen hazırım ve takım olarak da hazır olacağız.