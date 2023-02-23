Hamilton: "Nerede olduğumuzu bilmek zor"
Lewis Hamilton, Bahreyn testlerinin ilk gününün ardından performans hakkında konuşmamayı tercih ediyor.
Lewis Hamilton, testlerin ilk gününde 0.6 saniye geride altıncı en iyi zamanı yaparken, takım genel anlamda araçtan daha memnun görünüyordu.
Test sonrası kısa bir röportaj veren Hamilton, "Bahreyn'de yeniden araçta olmak çok güzel."
"Rüzgarlı olsa da hava açısından güzel ve serin bir öğleden sonraydı."
"Programımızı tamamladık ve çok sayıda veri topladık."
"Brackley ve Brixworth'te yapılan çalışmalar sayesinde dayanıklılık anlamında çok güçlüydük ve bu da iyi miktarda tur atmamızı sağladı."
"Zorlamaya devam etmeli, kendimize odaklanmalı ve konsantrasyonumuzu kaybetmemeliyiz."
"Sıralama açısından nerede olduğumuzu bilmek zor ancak önümüzdeki günlerde daha iyi hislere sahip olacağız." dedi.
George Russell ise araç hakkında daha fazla detay verdi ve genel anlamda mutlu olduğunu belirtti.
"Araca geri dönmek ve W14'le ilgili ilk gerçek deneyimi yaşamak harikaydı."
"Performans seviyemizin rakiplerimize kıyasla nerede olduğunu söylemek için henüz çok erken fakat temiz bir gün geçirdik ve çok şey öğrendik."
"Buradan çıkaracağımız pek çok olumlu sonuç var."
"Artık önümüzdeki günlerde, aracın potansiyelini en üst düzeye çıkarmaya odaklanabiliriz."
George Russell, Mercedes F1 W14
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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