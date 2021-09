Hamilton: "Neden Verstappen'le bira içmeye gitmeyelim?"

Lewis Hamilton, son yıllarda genellikle takım arkadaşı Valtteri Bottas'a karşı şampiyonluk için savaşıyordu fakat bu yıl durum değişti ve artık Red Bull pilotu Max Verstappen'le kıyasıya bir rekabet halinde.

İkili, sezon başından bu yana tekerlek tekerleğe mücadele ediyorlar ve bu mücadele, Silverstone'daki yarışta kazayla sonuçlandı. O yarışın ardından ikili arasındaki dostluk bağının tamamen koptuğuna inanılıyor.

O noktadan sonra Hamilton ve Verstappen hakkında, sosyal medya üzerinden yapılan eleştiriler ya da övgüler daha da artmışa benziyor.

Formule 1 dergisine konuşan Hamilton, o yarışın ardından sosyal medyada ortaya çıkan "fırtına" hakkında şöyle dedi: "Hakkımda sosyal medya üzerinden yazılanlar beni ilgilendirmiyor. Bazen biri bana bir şey gösterir ve sonra onu incelerim, fakat bundan öteye gitmez."

"Ayrıca, Silverstone'un eskisinden daha büyük bir yaygara kopardığını da düşünmüyorum. Formula 1 her zaman böyleydi."

Hamilton, Verstappen ile olan ilişkisi konusunda oldukça net görünüyor ve kendisine göre, pistte olan hiçbir şey bu ilişkiyi asla mahvetmeyecek.

Hamilton, “Max ile neden bir bira içmeyelim ki?"

"Yaptığımız işin yanı sıra ilişkimizin başka bir boyutu da var, birbirimize karşı olan veya olmayan saygı."

"Bu alanda her zaman Nelson Mandela'dan ilham aldım. 28 yıl boyunca hapis yattı ve serbest bırakıldığı zaman, onu parmaklıklar ardına tıkan adamla bir fincan çay içmeye gitti." dedi.

İngiliz pilot, bu röportajı İtalya Grand Prix'si öncesi vermişti ve ikili, Monza'da ikisini birden yarış dışı bırakan bir başka temas daha yaşadılar.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, inspects the damage to his car after his crash with Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images