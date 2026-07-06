Hamilton, neden Britanya GP'de ikinci bir ceza almadı?

Lewis Hamilton, Britanya Grand Prix'sini Ferrari pilotu Charles Leclerc ve Mercedes pilotu George Russell'ın ardından üçüncü sırada tamamladı.

Ancak yedi kez dünya şampiyonu için Britanya GP kolay bir yarış olmadı. Hamilton, start prosedürünü ihlal ederek ışıklar sönmeden önce hareket ettiği gerekçesiyle yarış sırasında 5 saniye zaman cezası aldı. Ferrari pilotu bu cezayı pit stopu sırasında çekti.

Hamilton daha sonra 38. turda Nico Hülkenberg'in şanzıman arızası nedeniyle pist üzerinde durmasının ardından yaşanan sarı bayrak periyodundaki olası ihlal nedeniyle hakemlerin radarına girdi.

Yarışın ardından hakemler tarafından ifadeye çağrılan Hamilton, Max Verstappen'in Stowe virajındaki kazası sonrası piste giren güvenlik aracının grubu yeniden bir araya toplaması nedeniyle oldukça kritik bir bekleyiş yaşadı. Böyle bir durumda verilecek olası bir zaman cezası, Ferrari pilotunu sıralamada önemli ölçüde geriye düşürebilirdi.

Hamilton da yarış sonrasında ikinci bir zaman cezası alacağını düşündüğünü ifade etti.

Ancak hakemler, sürücünün sarı bayrak konusunda yeterli uyarıyı zamanında alamadığına hükmederek Hamilton'a zaman cezası yerine kınama cezası verdi. Böylece Britanyalı pilot üçüncülüğünü korumayı başardı.

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Hakem kararında şu ifadelere yer verildi: "Hamilton ilgili sektöre, herhangi bir sarı bayrak veya sarı ışıklı panel gösterilmeden önce girdi. 9. viraj öncesinde herhangi bir uyarı bulunmuyordu. 9. virajdan sonra karşılaştığı ilk ışıklı panel ise 10. viraj öncesinde yeşil ışık gösteriyordu."

"Direksiyon ekranındaki sarı bayrak uyarısı, sürücü 10. viraja giden düzlükte ilerlerken ve sarı bayrak bölgesinin sonuna oldukça yaklaşmışken belirdi."

"İncelenen kanıtlar, sürücünün doğrudan görüş alanında herhangi bir sarı ışıklı panel bulunmadığını ve direksiyon ekranındaki sarı uyarının yalnızca çok kısa bir süre görüntülendiğini ortaya koydu. Bu nedenle hakemler, sürücünün sarı bayrak uyarısına tepki vermesi için elindeki sürenin son derece kısıtlı olduğu sonucuna vardı."

"Hakemler ayrıca Hamilton'ın bu sektöre girmeden hemen önce Verstappen ile bir geçiş mücadelesi içerisinde olduğunu ve olası bir karşı atağı beklediğini de kabul etti."

"Bu nedenle sürücünün dikkati, 10. viraja uzanan düzlük boyunca büyük ölçüde dikiz aynalarındaydı. Hakemler, sektörün sonunda bulunan yeşil ışıklı panelin sürücüye hâlâ sarı bayrak bölgesinde olduğunu açıkça gösterip göstermediğini değerlendirirken bu durumu da dikkate aldı."

"Bununla birlikte hakemler, direksiyon ekranında sarı bayrak gösterildikten ve 10. viraj öncesindeki yeşil ışıklı panel görüldükten sonra Hamilton'ın hızını gözle görülür şekilde azaltmadığına ve bu nedenle tek sarı bayrak kurallarına tam olarak uymadığına karar verdi."

"Ceza belirlenirken Hamilton'ın sektöre sarı bayrak gösterilmeden önce girdiği, sarı bayrak uyarısının sürücüye sektörün sonuna yaklaşmışken ulaştığı, tepki vermek için çok sınırlı zaman ve mesafesi bulunduğu ve dikkatinin anlaşılabilir şekilde hemen önceki mücadele nedeniyle başka bir araca odaklanmış olduğu dikkate alındı."

"Bu koşullar altında hakemler, uygun yaptırımın kınama cezası olduğuna karar verdi."