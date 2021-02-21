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Formula 1 / Son dakika

Hamilton neden 1 numara ile yarışmıyor?

Ekleyen:
, Editör

Hamilton, Mercedes ile geçirdiği sekiz sezonun yedisinde - ki 2014'te pilotların kendi numaralarını seçme hakkı geldi - 44 numarayı aracında taşıdığını gördük. Alman takımla aldığı altı şampiyonluğa rağmen Hamilton neden 1 numarayı hiçbir zaman aracında kullanmadı?

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Hamilton neden 1 numara ile yarışmıyor?

Lewis Hamilton ve 44 numaranın, Formula 1 tarihinde beraber yer alacağı artık netleşmiş durumda. Yedi kez dünya şampiyonu pilot, kazandığı altı dünya şampiyonluğunu, aracında 44 numarayı taşıyarak kazandı.

LH44 tabelası, sosyal medyada oldukça popüler bir tabela, ancak Hamilton neden 44 numarayı, FIA'nın 2014'ten itibaren sürücülerin kişisel numara seçme hakkında seçti?

Hamilton konu hakkında şunları söyledi: "Bu numara, karting günlerimden kalma. İlk yarışıma geldiğimde babamın numara plakasına baktım ve üzerinde '44' yazdığını gördüm. Sonrasında da bu numara, benim uğurlu sayım oldu."

"Umarım bir gün hakkında bir film yapılır."

FIA kuralları, güncel dünya şampiyonuna araçlarında 1 numarayı kullanma hakkını tanımakta. Ancak Hamilton bu fırsatı hâlâ değerlendirmedi.

Hamilton, "Doğal olarak ben, bir hedef olduğumu düşünüyorum, ancak benim yarış numaram ben sekiz yaşındayken de 44'tü. Her ne kadar bir numara olsam da, ki son birkaç senede de öyleydim ve aracımda da bu numarayı kullanabilirdim, orada 44 olsun istiyorum."

"Bu yüzden sanki piste hiç şampiyon yokmuş gibi ve yeni bir yere adım atıyormuşum gibi sezona başlıyorum, çünkü oranın şampiyonu olmak istiyorum."

 

36 yaşındaki pilot, Mercedes F1 aracında sadece iki kez 1 numara ile yarıştı, bunlar da 2018 ve 2019 Abu Dhabi Grand Prix'lerinin ilk antrenman seansı oldu.

 

Mercedes ile numarayı kullandıktan hemen sonra Hamilton, bu fikrin büyük bir destekçisi olmamış.

Hamilton konu hakkında, "Bunu pek sevmedim. Yapmamın en büyük nedeni ise burada altı yıl bulundum ve takım sadece Jenson (Button) şampiyon olduğunda bu numaraya sahip oldu, o da McLaren'e transfer oldu ve 1 numarayı kendi aracında kullandı."

"Numarayı McLaren'e götürmüş olması biraz garip bir durumdu."

"Mercedes'teki mühendislerin ve mekanikerlerin bana belirli bir noktada bunu yapıp yapmayacağımı sorduklarını hatırlıyorum. Ve ben de sadece bir seans için araçta 1 numaranın olmasının hoş olacağını, en azından o araçla fotoğraf çektirip 'bir numara olduğumuz' gerçeği ile gurur duyabileceklerini görmeleri için bunu yaptım."

"Çünkü 44 hiçbir şekilde... o benim özel numaram. Ve aynı zamanda takımdaki herkes, özellikle benim aracımda çalışanlar, bana, seyahat ettiklerinde 44 numaralı bir otobüs gördüklerini veya 44 numaralı uçuş numarası veya koltuk numarası gördüklerini söylüyorlar ve bu da onların hayatlarının bir parçası oluyor."

"Ki bu da çok güzel bir şey çünkü bu durum benim başıma da geldi. Bu yüzden çok hoş bir şeydi. Ancak 1 numarayı kullanmam tek seferlik bir şeydi, özel bir anlam taşımıyordu."

Hamilton, 44 numara ile yarıştığı dönemde birden fazla karting şampiyonası kazandı, ki bu başarıları sayesinde de 1998'de McLaren'in genç sürücü programına seçildi.

F1'de Hamilton, 44 numara ile 73 yarış kazandı ve 2021 Formula 1 sezonunda bu sayıyı artırmayı hedefliyor.

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Editör Efe Kahya

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