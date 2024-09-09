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Formula 1

Hamilton, ne zaman emekli olmayı düşündüğünü açıkladı

Lewis Hamilton emeklilik planını ve Formula 1'i bırakmasına neyin sebep olabileceğini açıkladı.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, in Parc Ferme after Qualifying

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Lewis Hamilton Ocak ayında 40 yaşına basacak ve İngiliz sürücü Ferrari'ye yapacağı büyük geçiş öncesinde Formula 1 geleceği hakkında açıklamalarda bulunarak neden yarışmaya devam ettiğini açıkladı.

39 yaşındaki pilot önümüzdeki sezon Ferrari'ye geçerek bütün dikkatleri üzerine çekecek.

Hamilton Ferrari ile çok yıllık bir anlaşma imzaladı ve 2025 yılı onun F1'deki 19. sezonu olacak. Spordaki uzun ömrüne rağmen Hamilton, her yarış başladığında hala “büyük bir heyecan” duyduğunu söylüyor ve “muhtemelen bu yüzden hala yarışıyorum” diyor.

Hamilton şöyle açıklıyor: “ilk kez araca bağlandığımda ve aracı çalıştırdıklarında içimde aynı heyecanlı hissi yaşıyorum. Sonra herkes lastik battaniyelerini kaldırdığında ve pit yoluna çıkıp ilk viraja doğru sürdüğümde, sadece ilk turu atarken bile her zaman büyük bir heyecan hissediyorum.”

“Hâlâ bunu yapabildiğim için kendimi çimdiklediğim o kadar çok an var ki. Bu gerçekten hepinizin hissedebilmesini ve deneyimleyebilmesini istediğim bir şey. Ve bu işin en güzel yanı... Muhtemelen hâlâ yarışıyor olmamın nedeni, bu durumun çok sıradan hale gelmemesi ve hâlâ aynı heyecanı hissetmem.”

“Eğer hissiz olsaydım, bu gerçekten berbat olurdu ve muhtemelen başka bir şey yapıyor olurdum. Ama buna yaklaşmak için savaş uçağı falan uçurmam gerekirdi.”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Hamilton, daha önce emekliliği için bir planı olduğunu açıklamış, ancak "yapabildiği sürece en üst seviyede yarışmaya devam edeceğini" dile getirmişti. Geçen ay ABD dergisi Esquire’a konuşan Hamilton şunları söyledi: “Bazı günler 'Kahretsin, daha ne kadar devam edebilirim bilmiyorum.’ diyorum.”

“Bazı günler 'Bir ara vermeyi çok isterdim' diyorum çünkü diğer sporlarda olduğu gibi sezon içinde büyük bir ara veremiyorsunuz. Gerçekten çok büyük bir dinlenme süreniz olmuyor. Ama zihinsel olarak, ne kadar devam etmek istediğim konusunda bir planım var.”

“Sadece strateji belirlemem ve işleri sıraya koymam gerekiyor. Acaba tamamen bu işin içinde olmadığım, artık buna aşık olmadığım bir zaman gelir mi? Umarım bu asla olmaz, yani spora olan sevgimi kaybetmem umarım."

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