Hamilton: "Ne yazık ki inanılmaz derecede yavaştık"

Haberi dinle

Hamilton, kısa süren yarışta uzun süre Alpine pilotu Esteban Ocon'un arkasında kaldı. Mercedes pilotu net bir şekilde daha hızlı görünse de, ıslak şartlarda düzlükte geçme fırsatını bulamadı.

Bunun sonucunda Ocon yarışı güçlü bir şekilde dördüncü sırada tamamlarken, Hamilton onun arkasında 5. olmayı başardı.

Hamilton, Ocon ile mücadelesinden keyif aldığını ancak düzlükte yavaş olmaları nedeniyle geçemediğini söyledi.

Hamilton, "Evet, çok eğlenceliydi. Çok eğlendim. Pist üstünde ve önde kalarak harika bir iş çıkardı. Açıkçası o, düzlükte çok, çok hızlıydı. Her şeyi denedim ancak olmadı. İkimizin de çok eğlendiğini düşünüyorum. Diğer insanlar nasıldı bilmiyorum."

"Her şeyi denedim. Ne yazık ki bu hafta sonu inanılmaz derecede yavaştık. Sanırım düzlükte en yavaş isimdim. Bu yüzden, onun hava koridorundan çıkar çıkmaz bir yere ilerleyemedim." dedi.

2022 F1 araçlarına geçilmesinin ardından normalde yağmurda daha az sprey etkisinin olması bekleniyordu ancak yağmurlu yarışlarda yaşananlara bakarsak pek de öyle olmadı. Bu konuya dikkat çeken Hamilton, "Bu sene burada, aslında hemen hemen her yerde görüş açısı oldukça... Bu sene bu araçlarla daha fazla sprey oluyor gibi. Ve muhtemelen hepimiz ekstrem yağmur lastikleriyle başlamalıydık. Gride çıkış turunu geçiş lastikleriyle attık. Ancak sonrasında biraz daha fazla yağmaya başladı. Hepimiz yoğun yağmur lastikleriyle başlasaydık, devam edebilirdik, sorun olmazdı. Görüş açısından kesinlikle zordu ancak aynı zamanda mükemmeldi." dedi.