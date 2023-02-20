Hamilton: "Nasıl şampiyon olacağımızı unutmadık"

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Mercedes, 2022 yılına bazı sorunlarla başlamış ve bu sorunları ortadan kaldırmaları epey vakit almıştı. Hal böyle olunca şampiyonluk savaşından koptular.

Yine de yılın en etkileyici gelişim performanslarından birisini sergilediler ve sezon sonunda galibiyet için savaşabilecek konuma geldiler.

Geçen yılı galibiyetsiz kapan Lewis Hamilton, 2022'deki başarısızlıkların geride kaldığını söyledi ve takımın daha önce yaptığı gibi yine doğru yolda ilerleyeceğinden emin olduğunu belirtti.

Hamilton, "Geçmişte şampiyonluklar kazanmamızın bir nedeni vardı. Bu yeteneği birdenbire kaybedemezsiniz."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 W14 Fotoğraf: Mercedes AMG

"Birlikte çalıştığım insanlara güvenim tam. Takım sürekli genişliyor ve sürekli yeni mühendisler geliyor."

"Takımın bana kanıtlaması gereken bir şey olduğuna inanmıyorum. Önceki yıllarda ne kadar güçlü olduğumuzu defalarca kanıtladığımıza inanıyorum."

"Tüm çalışma süreçlerini geliştirmeye devam ediyoruz, yaklaşımlarımızda daha akıllı olmaya, etkileşimi daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz."

"Takım içindeki uyumun çok üst seviyede olduğunu düşünüyorum, ki bence takım için çok ilginç bir dönemdeyiz."

"Bu yıl çok daha gerçekçi bir tutumumuz var, sezon başında en hızlı olmasak bile liderlere yaklaşabilmeyi umuyoruz."

"Umarım bu farkı çabucak kapatabiliriz." dedi.