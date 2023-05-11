Hamilton: "NASCAR ve IndyCar araçlarını sürmek isterim"

Lewis Hamilton, Formula 1'de toplam yedi şampiyonluk kazanmayı başardı ve kendisini bir pilot olarak yeterince kanıtladı.

Fakat İngiliz pilot, Fernando Alonso ve Max Verstappen gibi isimlerin aksine, diğer serilere olan yarışma isteği hakkında herhangi bir şey söylemekten kaçınıyordu.

Geçen hafta Miami GP yapıldı ve Hamilton'a Amerika'nın önemli serilerinde yarışıp yarışmayacağı soruldu.

38 yaşındaki Hamilton, "Birkaç yıl önce Tony Stewart ile araç takası yapmıştık! O zaman bir NASCAR sürmüştüm ve eğlenceliydi."

"Bir gün o seride yarışmayı isterim. Orada yarışmayı hayal etmiyorum ama sporu seviyorum, yarışmayı seviyorum ve bunu denemek isterim."

"Ayrıca Valentino Rossi ile koltuk takası yapıp, MotoGP motosikleti test etme fırsatım da oldu."

"Bazen IndyCar yarışlarını izliyorum ve bir gün böyle bir aracı sürmeyi isterim. Aeroscreen'i pek sevmiyorum ama bu araçlar iyi görünüyorlar ve sesleri çok iyi."

"Ancak şu anda tamamen Formula 1'e odaklanmış durumdayım ve yakın zamanda ayrılmayı düşünmüyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Fotoğraf: Alexander Trienitz / Motorsport Images