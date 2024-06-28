Hamilton mutsuz: "Felaket bir sıralamaydı"

Lewis Hamilton, Formula 1'in Avusturya Grand Prix'si için yapılan sprint sıralamasındaki performansını "oldukça felaket" olarak nitelendirdi ve tek bir iyi tur bile atamadığını söyledi.



Mercedes, Cumartesi günkü sprint yarışı için sıralama turlarında iyi bir performans gösterme konusunda büyük umutlar besliyordu.



Ancak çakıl kaçış alanlarına birkaç kez dokunan Hamilton'ın zorlu seansı onu takım arkadaşı George Russell'ın iki sıra gerisinde, altıncı sırada bıraktı.



Performansını değerlendiren Hamilton, ön sıralarda mücadele etmek için gerekenlerin gerisinde kaldığını söyledi.



Hamilton, "Tüm seans boyunca hiç mücadelede değildim. Benim açımdan oldukça felaketti."

"Ne diyebilirim ki? Antrenman iyi hissettirdi. Araç genel olarak iyi hissettirdi."

"Açıkçası pole pozisyonunda olacak hızda olduğumuzu düşünmüyorum ama evet, çok kötü turlar attık. Her biri kötüydü." dedi.



Hamilton sprintte ilerlemek için çok fazla potansiyel olduğunu düşünmediğini, asıl odaklanılması gerekenin Cumartesi öğleden sonraki resmi sıralama seansında daha fazlasını başarmak olduğunu söyledi.

Mercedes-AMG F1 Takımından Sir Lewis Hamilton, Mercedes AMG misafirperverlik biriminin merdivenlerinden çıkarken Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Burada sollamanın çok kolay olduğunu sanmıyorum ama elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Genelde bu kadar hareketli bir yarış olmaz, bu yüzden yarın daha iyi bir sıralama elde etmeye odaklanacağımızı düşünüyorum."



Biraz daha iyi durumda olan Russell, çok agresif bir çıkış turunun lastiklerini çok zorladığı anlamına geldiğinden şüpheleniyor - bu da son SQ3 çabası için ideal pencerede olmadıkları anlamına geliyor.



"Dürüst olmak gerekirse yumuşak lastik gerçekten iyi hissettirdi ve turum gerçekten güçlü hissettirdi."

"Aradaki fark beni oldukça şaşırttı ama sanırım çıkış turlarımda fazla abarttım."



"Çıkış turunda lastiklerimin ömrünü çok fazla kullandım ve sanırım en yüksek yol tutuşunu ondan aldım."



"Şu anda sahip olduğum tek açıklama bu, çünkü tur güçlü hissettirdi, muhtemelen benim için seansın en iyi turuydu, ancak aslında oldukça geriye doğru bir adımdı."

"Ancak P4 yarınki mücadele için hâlâ harika bir yer."

Russell, bu hafta sonunun Mercedes'in sıralamadaki yeri konusunda bir teyit sağladığını düşündüğü için sprintte ilk üçe girmek için mücadele etme potansiyeli olduğunu düşünüyor.

George Russell, Mercedes F1 W15 Fotoğraf: Mark Sutton

Russell, "Yarın sprintte kesinlikle podyum için mücadele edeceğiz. Ama tabii ki en önemlisi ana yarışa odaklanmak."



"Ama yine de şu anda bu mücadelenin içinde olduğumuzu doğruluyor. Muhtemelen şu anda Ferrari'nin biraz önündeyiz."

"McLaren hâlâ küçük bir farkla önde görünüyor. Ama evet, daha istikrarlı bir şekilde ön sıralarda olmak güzel." dedi.