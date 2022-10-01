Hamilton: "Mükemmel turla pole pozisyonunda olabilirdik"

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Mercedes, güçlü olmasının beklendiği Singapur'da Cuma günkü 2. antrenmanda pek iyi sonuç elde edememişti.

Ancak bugünkü sıralamalar büyük ölçüde ıslak pistte gerçekleşti ve Lewis Hamilton, sıralamaların en güçlü isimlerinden birisi olarak ön plana çıktı.

Özellikle son seansta kuru zemin lastiklerine geçilmesinin ve tüm pilotların tek set lastikle seansı tamamlamaya çalışmasının ardından Hamilton uzun süre ilk sırada yer aldı. Ancak pist koşulları çok hızlı iyileşiyordu ve son birkaç dakikada tur zamanları çok hızlı iyileşti.

Seansın sonunda en hızlı isim Charles Leclerc olurken Hamilton sadece 0.054 sn geride 3. oldu.

Sıralamaların hemen ardından konuşan Hamilton, "Çok zorluyordum ve çok yakındı. Çok zorluyorduk. Bu isimler her zaman çok hızlı. Ancak gerçekten, atması gerçekten çok zor olsa da, mükemmel bir turla ilk sıra için mücadele edebileceğimizi düşündüm."

"Son turda istediğim yol tutuşuna sahip değildim ancak yine de, ikinci çizgide olduğum ve takım zorlamaya devam ettiği için minnettarım. Başımızı eğip çalışıyoruz. Umarım yarın daha iyi bir gün olur." dedi.

Hamilton, aradaki farkın ne kadar geliştiklerini gösterdiğini düşünüyor.

Hamilton, "Bu hafta sonuna gelirken ne kadar hızlı olacağımızı bilmiyorduk. Aracımızın Monza'ya kıyasla aracın daha güçlü olacağını biliyorduk ancak ne kadar yakın olacağımızı bilmiyorduk. Bu kadar farkla kaybetmek... Ayağa kalkıp yarın yeniden savaşacağız." dedi.