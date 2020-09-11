Hamilton: "Mugello'da oyuna yer yok"

Mercedes pilotu Mugello'daki ilk günü takım arkadaşının gerisinde tamamladı ancak daha gelişebileceği alanlar olduğunu söyledi.

Pilotlar pistteki yüksek hızlı virajlarda, özellikle de Arrabiata virajlarında zorlanacaklarını düşünse de, Hamilton hata yapma riski dışında kendilerini zorlayan pek bir şeyim olmadığını söyledi.

Hamilton, "Burada oynamaya yer yok. Burası çok ciddi bir pist. Tüm virajlar orta ve yüksek hızlı. 3 ya da 4. virajdan aşağısına düşmüyorsunuz. Burası çok hızlı."

"Burada çok fazla kaçış alanı yok, özellikle de 8 ve 9. virajlarda. Piste çıkış turunda hangi hızlarda olacağımıza baktım. Lastiklerin yarışta sorun yaşamaması için dua ediyorum." dedi.

Hamilton, Mugello'daki Arrabiata virajlarını Türkiye'deki 8. viraja benzetti.

Hamilton, "Hemen hemen Türkiye'deki sol yönlü üçlü viraj gibi hissettirdi. 6,7,8,9. virajlar inanılmaz hızlı. Yoğun olduğunu söylemeliyim. Bunu deneyimlemesi harika. Ancak o bölüm lastikleri zorlayacak." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, Alex Albon, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Henüz sınırları bulamadım"

Hamilton, henüz sınırları bulamadığını bu yüzden maksimum performansına ulaşamadığını söyledi.

Hamilton, "Sınırları zorlamaya çalışıyorum ancak açıkçası son sektör gibi oldukça mutlu olduğum, şimdiden çözdüğüm bölümler var."

"İlk iki sektörde, özellikle ilk sektörde şu an biraz zayıfım. Bu açıdan daha çok gelişebilirim. Max ve Valtteri çok hızlıydı, bu yüzden bu akşam çok fazla çalışıp yarın daha iyi olmaya çalışacağım." dedi.

Valtteri Bottas ise hava sıcaklığı yüksek olursa yarışın fiziksel açıdan çok zorlayıcı olacağını söyledi.

Bottas, "Burası şüphesiz fiziksel açıdan takvimdeki en zorlayıcı pistlerden. Neler olacağını yarışta, yorgunluk baş göstermeye başladığında göreceğiz. Pazar günü herkes için zor olacak ancak buna hazırım." dedi.