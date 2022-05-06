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Formula 1 / Miami GP Haberler

Hamilton, aksesuarları üzerine FIA'dan iki yarışlık muafiyet aldı

Lewis Hamilton, cuma günü tıbbi personel ile yaptığı görüşmelerin ardından, kolayca çıkaramayacağı aksesuarlar üzerine FIA'dan iki yarışlık muafiyet aldı.

Luke Smith
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Hamilton, aksesuarları üzerine FIA'dan iki yarışlık muafiyet aldı
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FIA'nın, sürücülerin araçta aksesuar kullanımına yönelik kısıtlamasının bir parçası olarak, takım kontrolü yapılması Miami Grand Prix'si öncesinde bir prosedür haline getirildi.

Hamilton, cuma günkü FIA basın toplantısına üç saat, sekiz yüzük, bileklikler ve bir kolye ile çıkarak, yetkililerin "böylesine küçük bir şeye" odaklanmalarının "gereksiz" olduğunu söyledi.

Hamilton, "Spor olarak atmamız gereken adımları ve odaklanmamız gereken daha önemli konuları düşünürseniz, bu neredeyse bir geri adım denebilir."

"Çok büyük adımlar attığımızı düşünüyorum fakat bu çok küçük bir şey." dedi.

Hamilton'ın görüşünü, aksesuar kısıtlamasının Hamilton'ı hedef aldığını düşünen Sebastian Vettel dahil olmak üzere birkaç sürücü daha paylaştı.

Hamilton, burun piercingi dahil olmak üzere en az iki aksesuarının çıkarılamayacağını fakat bunların platin olduğunu ve daha önce hiçbir sorunla karşılaşmadığını açıkladı.

FIA ile bir çekişme olması durumunda yarışmamayı düşünüp düşünmediği sorulan Hamilton, "Eğer beni durduracaklarsa, öyle olur. Yedek sürümüz var.” dedi.

Autosport, Hamilton'ın bu konu hakkında FIA'nın tıbbi komisyonu ile görüşme yaptığını öğrendi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Görüşmeler sırasında Hamilton'a, kısıtlamanın kişisel ifadeyi yok saymakla ilgili olmadığı ve tamamen güvenlik gerekçesiyle yapıldığı söylendiği anlaşılıyor.

Hamilton, bu hafta sonu Miami yarışı için çıkarabildiği her aksesuarı çıkaracağını kabul etti ve çıkaramayacağı diğer aksesuarları için Monako'daki yarışa kadar muafiyet aldı.

Aksesuar kısıtlamasının yanı sıra sürücülere, güvenlik kapsamında araçta doğru iç çamaşırını giymeleri hatırlatıldı.

Romain Grosjean'ın 2020 Bahreyn Grand Prix'sindeki kazası, aksesuar takılmasının veya yanlış kıyafetlerin, bir yangın durumunda veya sürücüleri araçların kokpitinden çıkarırken sorunlara neden olabileceğine örnek olarak düzenli olarak gösterildi.

Miami'deki ilk antrenman öncesinde teknik delege Jo Bauer, Mercedes'in "2022 Miami GP için bir öz-denetleme belgesi gönderdiğini" doğrulayan bir denetleme güncellemesi yayınladı.

Mercedes, ilk denetleme belgesinde, Hamilton'ın araçtayken "vücut piercingi, metal boyun zincirleri veya saat şeklinde herhangi bir aksesuar takmama şartına uyduğunu" doğrulamadı.

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