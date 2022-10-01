Hamilton, mücevher yasağı nedeniyle hakemler tarafından görüşmeye çağrıldı!
Lewis Hamilton, bir süredir gündeme gelmeyen mücevher yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle görüşmeye çağırılmış vaziyette.
Yedi kez dünya şampiyonu Hamilton, Singapur GP 3. antrenman seansının ardından "Uluslararası Spor Kuralları Ek L'yi ihlal ettiği" iddiasıyla komiserlerle görüşmeye çağrıldı.
Ek L, özellikle kask, aleve dayanıklı giysi, baş desteği, emniyet kemeri gibi sürücü ekipmanlarının kullanımı ve belli başlı kıyafet ile takıların (örneğin mücevher) takılmasının engellenmesiyle ilgili kuralları düzenlemekte.
Geçtiğimiz sezonun ardından Michael Masi'nin yerini alan yarış direktörleri Niels Wittich ve Eduardo Freitas, sezon başından beri 2005 yılında uygulamaya konulan -ancak pek uygulanmayan- ve pilotların araç içinde takı takmasını yasaklayan bu maddenin üstüne gitmekte.
Bu durum Hamilton dahil olmak üzere birçok pilotun tepkisini çekmiş, Sebastian Vettel protesto için bir seansta tulumunun üstüne büyük bir iç çamaşırı geçirirken, Pierre Gasly ise FIA'yı "polislik yapmakla" suçlamıştı.
Hamilton sezonun başlarında kuralı ihlal etmişti ve kendisine Monako GP'sine kadar harekete geçmesi için süre verilmişti, aksi takdirde iki yarıştan ihraç cezası alabileceği de belirtiliyordu -ancak bu gerçekleşmedi.
Lewis Hamilton, Mercedes AMG
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
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