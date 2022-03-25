Hamilton: "Mücadeleye dönüp dönemeyeceğimiz konusunda stresli değilim"

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Mercedes, Barcelona testlerinde ortaya çıkan ve tüm takımların üç aşağı beş yukarı üstesinden gelmek durumunda kaldığı dalgalanma sorunundan en çok etkilenen takımlardan birisi oldu.

2022 aracı W13, Bahreyn'de pek iyi bir görünüm vermedi ve araç, Ferrari F1-75 ile Red Bull RB18'in net şekilde gerisinde kaldı.

Hamilton ve takım arkadaşı George Russell'ın ana hedefi "hasarı azaltmaktı", pilotlar iki Red Bull aracının da yakıt pompası problemi nedeniyle yarış dışı kalmasıyla beraber üçüncü ve dördüncü olarak istediklerini aldılar.

Ancak bu haftasonu Mercedes ile 180. yarışına çıkacak ve Michael Schumacher'a ait "bir takımla en fazla yarışa çıkan pilot" rekorunu kıracak olan yedi kez dünya şampiyonu, Mercedes'in her hafta öndekilerin dayanıklılık sorunlarıyla karşılaşmasını bekleyemeyeceğini söyledi.

Hamilton, "Birtakım sorunlarımız var ve çözmek için mücadele veriyoruz. Aracın ciddi potansiyele sahip olduğunun farkındayız, amacımız bu potansiyeli olabildiğince hızlı şekilde ortaya çıkarmak."

"Söz konusu sorunlara çözüm üretmek olduğunda Formula 1'deki en iyi ekibiz. Bu nedenle çok stresli hissetmiyorum. Yine de mücadeleye dönmek için sabırsızlanıyorum. Umarım bu en kısa sürede gerçekleşir." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes'in dalgalanmayla baş etmek için performanstan ne miktarda taviz verdiği sorulduğunda ise Hamilton, "Tam rakamları bilmiyorum, fakat bir hayli zaman kaybetmiş olduğumuzu söyleyebilirim."

"Önümüzdeki diğer araçlar, örnek vermek gerekirse, düşük hızda inanılmaz miktarda yere basma gücüne sahipler." dedi.

Hamilton, Mercedes'in geri dönüşünün hemen bu hafta sonu gerçekleşmeyeceğinin de farkında.

İngiliz pilot, "Geçtiğimiz üç gün boyunca takım epey çalıştı."

"Onlarla gurur duyuyorum. İşe çok iyi odaklandılar ve büyük miktarda veri karşılaştırması yaptılar."

"Sorunların farkındayız, ancak asıl anlamaya çalıştığımız şey sorunlara neyin sebep olduğu ve bunları performans kaybı yaşamadan nasıl düzeltebileceğimiz."

"Bahreyn sadece bir hafta önceydi, dolayısıyla bu yarışın çok farklı geçmesini beklemiyorum." dedi.

Son olarak Hamilton, "süper hızlı" Cidde pistinde yarışmak için heyecanlı olduğunu, ancak dalgalanmayı da hesaba kattığında "yarışın eğlenceli geçmeyeceğini" de belirtirken, yeni araçların ayarlanması konusunda da "Pilotların bakış açısından, aracın performansını çıkarmasını umduğunuz şeyleri denemek epey heyecan verici." dedi.