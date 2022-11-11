Hamilton: "Motor sporları bazen böyledir"

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Üçüncü bölümün hemen başında yağmurun geleceği düşünülüyordu, bu yüzden pilotların kuru lastikle kaydedeceği ilk turlar çok kritikti.

Grubun arkasında piste çıkan Lewis Hamilton iyi bir ilk tur tamamlayamadı ve yağmurun gelmesiyle de derecesini geliştiremedi.

Son bölümde piste çıkan ve şartları değerlendiren İngiliz pilot, zaman turunu geliştiremedi ve sıralama turlarını sekizinci sırada noktaladı.

Hamilton, seansın ardından şöyle dedi: "Son bölümde yağmur yağarken piste çıktım çünkü koşulların nasıl olduğunu görmek istedim."

"Maalesef tamamen ıslaktı, yapacak çok bir şey yoktu. Fakat motor sporları böyledir."

"Bugün doğru anı belirlemek zordu, şartları anlamak zordu, yağmur damlalarını görmek zordu. Seans boyunca hava çok karanlıktı ve sanırım piste çıkan son araç bendim."

"Bu yüzden yağmurun o başlangıç kısmından etkilendim."

"Ayrıca pit yolunda beklerken lastiklerin sıcaklığı büyük oranda düştü. Sonrasında piste çıkınca da ilk turda her şeyi bir araya getiremedik."

"Sekizincilik harika bir sonuç değil."

"Bizim için talihsiz bir seanstı fakat George harika bir iş çıkardı. Ayrıca Kevin'ı da pole pozisyonu için tebrik ederim."