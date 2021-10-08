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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Hamilton motor değiştirdi, 10 sıra grid cezası aldı!

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Lewis Hamilton, Mercedes'in yeni Formula 1 motoruna geçme kararının ardından Türkiye Grand Prix'sinde 10 sıra grid cezası alacak.

Hamilton motor değiştirdi, 10 sıra grid cezası aldı!

Dünya şampiyonu takım, Hamilton'ı sezon sonuna kadar şu andaki güç ünitesinde bırakma riskini değerlendiriyordu.

Ancak şampiyonluk mücadelesinde yarış dışı kalmanın etkilerinden endişe ettikleri için, Hamilton'a Türkiye'de yeni bir içten yanmalı motor (ICE) takılmasına karar verdiler.

Hamilton, güç ünitesinin tamamı değiştirilseydi gridin arkasına düşecekti ancak Mercedes'in sadece içten yanmalı motoru değiştirme kararıyla, tek parça değişikliği yapıldığı için 10 sıra grid cezası aldı.

Hamilton bu sezon sadece iki güç ünitesi kullandı. Sezonun başında kullandığı ilk güç ünitesi, Hollanda Grand Prix'sindeki antrenmanlarda ömrünü doldurmuştu.

Şampiyona rakibi Max Verstappen de iki güç ünitesi kullandı. İlki, Britanya Grand Prix'sinde Hamilton ile temasının ardından yaptığı hızlı kazada kullanılamaz olmuştu.

Ancak Hollandalı sürücünün geçtiğimiz Sochi yarışında tamamen yeni bir güç ünitesine geçmesine karar verildi. Sochi'de gridin arkasında başladığı yarıştan geri gelerek ikinciliği aldı.

Verstappen'in yeni bir motorla bulunduğu rahat pozisyonun farkında olan Mercedes için, bir şeyleri çok zorlama riski nihayetinde tek seferlik bir grid cezasının dezavantajına ağır bastı.

Angela Cullen, Physio for Lewis Hamilton, sits in the car and chats with Lewis Hamilton, Mercedes

Angela Cullen, Physio for Lewis Hamilton, sits in the car and chats with Lewis Hamilton, Mercedes

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Takım patronu Toto Wolff yakın zamanda, yarıştaki tek bir motor arızasının, toparlamak için dört galibiyet gerektirdiğini söylemişti.

Wolff, "İlk iki sıradaki sürücülerden biri, yarışların birini tamamlayamazsa, yetişmek için dört yarışa ihtiyacı olacak."

"Bu da acımasız bir durum. Yani ikinci tamamlayabileceğiniz dört yarışınız var. Bu yüzden performanstan fedakarlık etmeden güvenli oynamanız gerekiyor." dedi.

Hamilton geçtiğimiz günlerde eski güç ünitelerini fazla zorlamamak için ekstra özen göstermesi gerektiğinden bahsetmişti.

Hamilton, "Kullandığım motorlara, yarış sırasında çok dikkatli davranmaya çalışıyorum. Ne kadar gaza bastığıma, devrimin ne kadar olduğuna, ne kadar zorladığıma dikkat ediyorum ve attığım turları minimize etmeye çalışıyorum." diye açıkladı.

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