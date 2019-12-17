Hamilton MotoGP testinde düştüğünü doğruladı

Mercedes’in altı kez Formula 1 dünya şampiyona pilotu Lewis Hamilton, geçtiğimiz hafta Valentino Rossi’nin 2019 MotoGP sezonunda kullandığı motosikleti test etmişti .

Aynı gün Rossi de Hamilton’ın Mercedes Formula 1 aracını kullandı.

Corriere dello Sport, Hamilton’ın sürü yaparken düştüğünü iddia etmişti.

Hamilton, test yaparken Sky Italia'ya verdiği demeçte ufak bir kaza yaptığını doğruladı.

“Motosikleti sürmek çok zor. Kendi açımdan bakarsam yavaş hızda küçük bir düşüş yaşadım, bunun dışında motosikleti tek parça halinde geri getirdim. Sadece adım adım öğrenmeye çalıştım, ama çok zor bir öğrenme süreci var.”

Mercedes'i süren Rossi ise La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, pistteki rüzgarın Hamilton için işleri zorlaştırdığını söyledi.

40 yaşındaki İtalyan sürücü, “Teknik olarak çok zor ve rüzgarlı bir gündü, bu yüzden bazı noktalarda devam etmesi kolay değildi.”

“Ama motosiklette mükemmeldi ve oturma pozisyonu harikaydı. Bana çok eğlendiğini ve durmak istemediğini söyledi.” dedi.

Hamilton da çok zevk aldığını söyledi.

“Bu bir roket gibi. Hızlanırken gerçekten inanılmaz. Frenlemesi Formula 1 aracıyla aynı değil, ancak düşünülmesi gereken çok fazla şey var. Mesela vücut pozisyonu, vitesler ve baş pozisyonu bunlardan bazılarıydı. Aynı anda pek çok konuda iyi olmalısınız.”

“Bu benim son iş haftam ve artık tatilden zevk alacağım."

Çeviri: İnci Beğen