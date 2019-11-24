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Formula 1 / Son dakika

Hamilton, MotoGP testi öncesinde heyecanlı

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Hamilton, MotoGP testi öncesinde heyecanlı
Ekleyen:
, Editör
24 Kas 2019 14:33

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP motosikleti testinden önce çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Hem Lewis Hamilton’ın hem de MotoGP sürücüsü Valentino Rossi’nin sponsoru olan enerji içeceği firması Monster’ın organize ettiği bir etkinlikte bu ikili Valencia’daki Ricardo Tormo pistinde araç değişimi yapacak.

Altı kez F1 dünya şampiyonu Hamilton, Yamaha MotoGP motosikletini kullanacakken, Rossi de Mercedes F1 aracının direksiyonuna geçecek.

Hamilton geçen sene Jerez’de Yamaha’nın Dünya Superbike motosikletini, Rossi ise 2006’da Ferrari F1 aracını test etmişti. Rossi o testte Michael Schumacher’in sadece yarım saniye ardında ikinci olmuştu.

Hamilton, yaklaşan test öncesinde çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Hamilton, “Çok heyecanlıyım. Birkaç senedir motosiklet sürüyorum, ama pistlerde sadece üç gün geçirdim. Motosikletler inanılmaz ve MotoGP’yi her zaman izliyorum.”

“Takım içinde motosiklet sürmeyi seven küçük bir grup var ve gençliğimden beri her zaman motosiklet sürmeyi istiyordum.”

“Bu çok zor bir şey. Valentino ile birlikte aynı pistte aynı zamanda sürüş yapmak çok gerçek dışı ve çok onur verici olacak.”

“O, spor için müthiş bir ikon ve burada çok büyük işler başardı ve onu aracımda görmek güzel olacak.” şeklinde konuştu.

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Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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