Hamilton, MotoGP takımı satın almak istiyor!
Liberty Media CEO'su Greg Maffei, yedi kez Formula 1 dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton'ın MotoGP'de bir takım satın almaya ilgi gösterdiğini iddia ediyor.
Nisan ayında Liberty'nin 1992'den beri MotoGP'nin sahibi olan İspanyol şirketi Dorna Sports'un hisselerinin %86'sını satın alacağı açıklanmıştı.
Ağustos ayında Liberty, satın alma işlemini finanse etmek için Formula 1'deki 825 milyon dolarlık hissesini sattığını doğruladı.
Maffei, Goldman Sachs Communacopia + Teknoloji Konferansı'nda bu konuda şunları söyledi: "MotoGP'nin satın alındığını duyurduğumuzda, Lewis Hamilton gibi kişiler de dahil olmak üzere hemen arayıp 'Bir takım satın almak istiyorum' diyenler oldu."
"Neden mi? Çünkü Formula 1'de neler olduğunu gördüler. Ne yazık ki onlara AB onayı alana kadar bu konuda konuşamayacağımızı söylemek zorunda kaldım, ancak onay aldıktan sonra konuşmayı çok isteriz."
Yarış başlangıcı
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Formula 1'in lig düzeyindeki sahipleri olmak Liberty'ye kesinlikle değişimi başlatma ve sporu özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir hayran kitlesine açma fırsatı verdi.
Maffei, "Bence MotoGP başlangıç olarak inanılmaz derecede heyecan verici bir yer."
"Birçoğunuz yarışları izlediniz mi bilmiyorum ama saatte 220 mil hızla, birbirlerinden 15 santim uzakta motosiklet kullanan insanları görmek çılgınca. Geçişler de inanılmaz derecede etkileyici."
"Ne yazık ki burada, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünya çapında çok az bilinen bir yarış. Asya'da ve diğer yerlerde ilgi var, ancak asıl kalbi İspanya, İtalya ve biraz da Fransa'da."
"Formula 1'de hikayeleri anlatarak, onları insanileştirerek, hikayeyi sadece araba ve teknolojiden ibaret olmaktan çıkarıp sürücülerin neler yaptığını, perde arkasında neler olup bittiğini anlattığımızda nasıl popülerleştiğini gördük."
"Bence bunu geliştirmek için bir fırsat var. Belki de ABD'de ikinci bir yarış için fırsat var. Bence tüm bunlar Formula 1'den bize tanıdık gelen ve burada da tekrarlayabileceğimizi umduğumuz ilginç yönler." dedi.
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